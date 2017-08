Toezichthouder kijkt naar film over Jesse Klaver

Het Commissariaat voor de Media wil meer uitleg van BNNVARA over hoe de film Jesse tot stand is gekomen. De toezichthouder heeft de omroep daarom uitgenodigd voor een gesprek, zo maakte het commissariaat woensdagmiddag bekend. In eerste instantie zal dat om een “informeel gesprek” gaan, aldus een woordvoerder.

In een korte verklaring schrijft het commissariaat dat van mogelijke politieke beïnvloeding van de televisiekijker geen sprake is, aangezien BNNVARA zondag besloot de film over GroenLinks-leider Jesse Klaver niet uit te zenden. “Maar”, zo voegt de zegsman toe, “als het wel was uitgezonden was het een heel ander verhaal geweest. Dus we willen nu weten hoe de film tot stand gekomen is.”

“De afgelopen dagen is er heel veel over gezegd en geschreven”, vervolgt de woordvoerder. Het commissariaat wil daarom in eerste instantie “een beter beeld” krijgen van wat BNNVARA heeft gedaan om de eigen onafhankelijkheid te waarborgen en hoe de film is gefinancierd.

“Op basis van die informatie en dat gesprek bepalen wij dan vervolgstappen. Het is nu te vroeg daarover iets te zeggen. We willen eerst weten hoe de vork in de steel zit.”

Onafhankelijke informatie

Het Commissariaat voor de Media heeft als taak toe te zien of omroepen de Mediawet naleven. Zo kijkt de waakhond onder meer of bij omroepen “duidelijke scheiding bestaat tussen redactie enerzijds en politiek anderzijds”. Dat moet voorkomen dat kijkers informatie te zien krijgen die gekleurd is door “politieke of andere belangen”.

Een politieke documentaire als ‘Jesse’ verschilt immens van journalistieke reportages , schreef tv-recensent Hans Beerekamp

Op de plannen om de film over Klaver uit te zenden kwam de afgelopen veel kritiek, toen bleek dat maker Jesse Boink eerder in dienst was bij GroenLinks als ‘beeldvoerder’. Critici, zoals FvD-voorman Thierry Baudet en Fleur Agema van de PVV, vreesden dat de film een kritiekloos product was waarin Klaver louter werd opgehemeld.

‘Mag geen twijfel bestaan’

BNNVARA stelde zondag in een reactie dat de film wel degelijk onafhankelijk genoeg was. Maar, zo voegde de omroep daaraan toe: