‘Supportersclub Oranje stak tonnen in eigen zak’

Bestuursleden van Supportersclub Oranje, de officiële supportersclub van het Nederlands voetbalelftal, hebben zich jarenlang verrijkt met geld van Oranjefans. Tienduizenden euro’s werden in eigen zak gestoken. Dat meldt Follow the Money (FTM), een digitaal platform voor onderzoeksjournalistiek, op basis van eigen onderzoek.

De bestuursleden zouden het geld dat binnenkwam bij de supportersvereniging hebben gebruikt voor privédoeleinden. FTM heeft documenten, facturen en vertrouwelijke jaarrekeningen in handen waaruit blijkt dat de penningmeester een vergoeding van 10.000 euro per maand ontving. Bovendien zouden drie bestuursleden in vier jaar tijd tonnen in rekening hebben gebracht voor zogenoemde licentie- en representatiekosten. Daarnaast werd persoonlijke deelname aan feesten en evenementen met geld uit de kas van de supporterclub bekostigd.

‘Tonnen voor privé-uitgaven’

Van de 1 tot 1,5 miljoen euro die er jaarlijks bij de supportersclub binnenkomt, zouden er, zo zegt FTM, elk jaar tonnen in de zakken van het bestuur zijn beland. In een reactie aan FTM geeft de advocaat van de bestuurders en de penningmeester als verklaring dat “de Supportersclub Oranje met 35.000 leden en een eigen uniek contract met de KNVB ook representatieve verplichtingen heeft te onderhouden”.

Supportersclub Oranje werd in 1995 opgericht en had op zijn hoogtepunt zo’n 50.000 leden. Hoewel de supportersclub officieel een stichting is, was lidmaatschap van de supportersclub lang een voorwaarde voor het verkrijgen van kaarten voor EK’s en WK’s.