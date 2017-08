ShoeGate: wanneer is een schoen meer dan een schoen?

Trump bezocht dinsdag met zijn vrouw Melania het rampgebied in Texas. Hij sprak mensen toe en beloofde extra steun. Maar op sociale media ging het eigenlijk maar over één ding: de outfit van Melania, en dan vooral haar schoenen.

De veelbesproken outfit die de First Lady droeg op weg naar het rampgebied bestond uit een olijfgroen bomberjack, een grote zwarte aviator-zonnebril en zwarte stiletto’s van het bekende designermerk Manolo Blahnik.

Melania kreeg onmiddellijk een stortvloed van kritiek over zich heen. Wie draagt er nou hoge hakken naar een gebied waar tienduizenden hun woning zijn ontvlucht door de recordhoeveelheid aan regen? Ook van de media die zich bezighouden met vrouwen en fashion kreeg Melania geen steun: Jezebel, een bekend Amerikaans blog gericht op vrouwen, schreef dat het zich moeilijk iets minder beledigends kon indenken; Vogue noemde de schoenen “weer een voorbeeld van het onvermogen van het Witte Huis om iets van beeldvorming te begrijpen”.

Trump en Melania lopen van de Marine One naar de Air Force One. Foto Jim Watson/AFP Melania droeg de hakken op weg naar de Air Force One. In het vliegtuig wisselde ze van schoenen. Foto Carlos Barria/Reuters Melania en Donald Trump verlaten het Witte Huis op weg naar Houston. Foto Nicholas Kamm/AFP Melania werd op het internet belachelijk gemaakt vanwege haar keuze om naaldhakken te dragen op weg naar een rampgebied. Foto Kevin Lamarque/Reuters De schoenen die Melania droeg waren van het designermerk Manolo Blahnik en zijn te koop vanaf 595 dollar. Foto Nicholas Kamm/AFP

De woordvoerder van Melania Trump reageerde boos. “Het is verdrietig dat mensen zich ten tijde van een nationale ramp in Texas druk maken om haar schoenen.”

Opvallend is dat het beeld van de 10-centimeter hoge hakken de sociale media beheerste, terwijl de First Lady de schoenen niet in Texas zelf droeg: ze had ze aan toen ze vanuit het Witte Huis naar de Air Force One liep, maar wisselde ze in het vliegtuig om voor iets comfortabelers. Bij aankomst in Corpus Christi droeg ze sneakers – spierwitte, dat dan weer wel.

Een onverwachte steunbetuiging voor Melania kwam van Trevor Noah, presentator van The Daily Show. Hij ridiculiseerde de ophef over Melania’s schoenen door een vergelijking te trekken met de nieuwe provocaties van Noord-Korea, en verdedigde Melania. “Ik snap niet waarom het iemand zou uitmaken wat iemand anders draagt, als ze op hun weg zijn om mensen te helpen!”

Noah stipt een belangrijk punt aan. Het zijn immers maar schoenen. Toch is het in dit geval wel relevant wat Melania Trump aanheeft, schrijft The New York Times:

Wanneer is een schoen meer dan een schoen?

Als het een paar hoge naaldhakken is, gedragen door de First Lady van de Verenigde Staten op weg naar een nationaal rampgebied. Dan wordt het een symbool voor wat velen zien als de afstand tussen de regering Trump en de werkelijkheid; een nieuw voorbeeld van de manier waarop de president en zijn familie doorgaan met het herdefiniëren van wat “fatsoenlijk” is; en een excuus voor partijdig gescheld.

Als je Melania Trump bent moet je dus op alles letten, óók op je schoenen.