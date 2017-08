Rotterdam plaatst obstakels tegen aanslagen

Rotterdam gaat maatregelen nemen om aanslagen met voertuigen te voorkomen. Op meerdere locaties in de stad worden obstakels neergezet in de vorm van onder meer bloembakken, fietsenrekken en verhoogde stoepranden. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Op voetpaden in de Witte de Withstraat en de Meent worden dergelijke obstakels geplaatst. Ook bij de herinrichting van de Coolsingel zal met de nieuwe veiligheidsmaatregelen rekening worden gehouden. Deze plekken kwamen na onderzoek, dat in opdracht van de gemeente werd uitgevoerd, als meest kwetsbare plaatsen naar voren. Het centrale plein van Rotterdam Centraal is al beveiligd.

Nice, Berlijn, Barcelona

De maatregelen worden genomen naar aanleiding van de aanslagen in onder meer Nice, Berlijn en Barcelona waarbij terroristen in busjes op menigtes inreden. Rotterdam kreeg zelf onlangs te maken met terreurdreiging toen een concert in de Maassilo werd afgelast vanwege een dreigbericht.

Sinds vorige week staan in winkelcentra Alexandrium en de Markthal al betonnen blokken voor de ingang. Deze werden geplaatst door de Franse eigenaar van de winkelcentra Klépierre.