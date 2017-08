Provincie mag windmolens weigeren

De provincie Noord-Holland mag de komst van 23 nieuwe windmolens in het havengebied in Amsterdam verbieden. Dat oordeelde de Raad van State woensdag.

Het Havenbedrijf Amsterdam en de coöperatie NDSM Energie wilden windmolens in het gebied plaatsen maar kregen hiervoor geen vergunning van de provincie. Samen met de gemeente Amsterdam gingen ze in beroep tegen de afwijzing. Ze vonden dat het een zaak van de gemeente zou moeten zijn, en niet van de provincie.

Volgens de Raad van State mag de provincie hier wel degelijk over beslissen omdat de molens “door hun afmetingen en zichtbaarheid over grote afstand een impact op de ruimte in het landelijk gebied hebben”. Het provinciebestuur mag dus voorwaarden stellen aan de komst van nieuwe windmolens.

Strikte voorwaarden

De provincie Noord-Holland wil alleen vergunningen verlenen voor nieuwe windmolens onder strikte voorwaarden. Zo mogen de molens alleen geplaatst worden in een lijnopstelling van minimaal zes turbines op minimaal 600 meter afstand van gebouwen. Ook mag er alleen een nieuwe windmolen komen als twee oudere molens worden verwijderd. Op deze manier probeert de provincie het aantal windmolens te verminderen. Volgens Noord-Holland is er te weinig draagvlak voor windmolens.

De gemeente Amsterdam ziet dat anders. Volgens de wethouder voor duurzaamheid, Abdeluheb Choho van D66 is het havengebied juist de ideale plek. De partij schrijft dat er genoeg grond beschikbaar is en dat ondernemers graag investeren. “Tussen de rokende fabriekspijpen en hijskranen zullen bovendien weinig last hebben van ‘horizonvervuiling’.”