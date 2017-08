OM eist 24 jaar cel tegen aanslagpleger boot Wormer

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in hoger beroep 24 jaar cel geëist tegen Milo G., de man die in 2015 een aanslag zou hebben gepleegd op een woonboot in Wormer. De strafeis is opvallend, omdat deze een stuk hoger is dan de oorspronkelijke eis van het OM.

G. wordt verdacht van het opblazen van een woonboot waarbij een 53-jarige bewoner om het leven kwam. Zijn 51-jarige vriendin raakte tevens ernstig gewond. De dader wilde wraak nemen op een man die zijn zusje zou hebben misbruikt. Het beoogde slachtoffer woonde op een boot in de buurt van het vaartuig dat getroffen werd.

In eerste instantie wilde het OM dat G. hiervoor tien jaar de cel in ging en tbs-dwangverpleging kreeg. Als de rechter de psychiatrische behandeling niet mogelijk achtte, wilde de officier van justitie twintig jaar zien. G. kreeg uiteindelijk zeventien jaar cel.

Beroep

Het OM besloot toen beroep aan te tekenen omdat, zoals het in een verklaring schreef, “er uit het onderzoek sterke aanwijzingen naar voren zijn gekomen die wijzen op een stoornis bij de verdachte”. Die aanwijzingen waren volgens het OM zodanig ernstig dat een terugkeer in de samenleving zonder tbs-behandeling “onverantwoord” zou zijn.

De advocaat-generaal, de persoon bij het OM die zaken in hoger beroep behandelt, heeft de gerechtsgang opnieuw bekeken. Die kwam tot een ander inzicht dan de rechter en de officier van justitie. Noch de initiële strafeis, noch de straf die uiteindelijk werd opgelegd, voldeden volgens de advocaat-generaal aan hetgeen verdachte werd verweten en de gevolgen ervan. Daarom eist hij nu 24 jaar.

De advocaat-generaal liet ook aanvullend onderzoek verrichten naar de geestesgesteldheid van G. Zowel de verdachte als familie en vrienden weigerden aan dit onderzoek mee te werken. “Daaruit is onvoldoende duidelijkheid gekomen over de aard en ernst van de problematiek die bij verdachte speelt en of die stoornis doorwerking heeft gehad bij de feiten”, schrijft het OM in een verklaring. Daardoor weet de advocaat-generaal te weinig over de verdachte om een behandeling te laten plaatsvinden, en blijft het bij een celstrafeis zonder tbs.