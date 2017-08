‘In het vliegtuig stopt je spijsvertering volledig’

De aanleiding

„Bij Bloomberg houden we van reizen, en we willen zeker weten dat we het goed doen”, schrijft het financiële persbureau. Het vraagt „globetrotters uit allerlei luxe-gebieden” daarom met enige regelmaat naar hun „vooraanstaande adviezen”.

De Amerikaanse ondernemer Melissa Biggs Bradley, vier maanden per jaar onderweg, vertelde dat ze niet meer in het vliegtuig eet. De oprichter van ‘luxe reisbureau’ Indagare (slogan: ‘Het geheime wapen van de 1 procent’), eet een paar uur voordat ze de lucht ingaat, daarna drinkt ze „water, heel veel water”, tot ze weer met beide benen op de grond staat. „Op grote hoogte stopt je spijsvertering volledig met werken”, zegt ze. „Iemand vertelde dat het vergelijkbaar is met onder narcose gaan. Dus als je uit het vliegtuig komt, moet je spijsvertering volledig herstarten. Je lichaam moet veel harder werken en daardoor voel je je moe.”

Waar is het op gebaseerd?

Niet op onderzoek, maar op ervaring. „Ik heb er met veel stewardessen over gepraat”, zegt Bradley in het artikel. Haar nieuwe reisroutine begon tien jaar geleden, na de „destijds langste vlucht ter wereld”; 17 uur van Singapore naar New York. Een stewardess van Singapore Airlines vertelde haar dat niet eten op lange vluchten het geheim tegen jetlags is.

En, klopt het?

Hoogleraar neurogastro-enterologie en motoriek André Smout (AMC) reageert stellig. „Uiteraard is de uitspraak dat de spijsvertering tijdens het vliegen stilstaat onzin”, mailt hij. „Zoals iedereen die wel eens vliegt kan constateren, wordt er in vliegtuigen flink gegeten en gedronken en maar zelden gebraakt.” Het vliegend personeel van KLM eet gewoon tijdens de vlucht, beaamt Maya Driessen, arts ‘International Medical Advice’ bij ‘KLM Health Services’.

„In de reistips op Bloomberg lopen twee verhalen door elkaar”, zegt luitenant-kolonel Ted Meeuwsen, lucht- en ruimtevaartfysioloog van het Centrum voor Mens en Luchtvaart van de Koninklijke Luchtmacht. Stewardessen eten soms wellicht weinig aan boord van een lange vlucht, zegt hij. „Niet omdat ze zich zorgen om hun spijsvertering maken, maar omdat ze ofwel in een Nederlands eetritme willen blijven of alvast in die van de plaats van bestemming.” Een poging om een jetlag „te tackelen. Dat moet je echt los zien van de discussie over spijsvertering.”

Maar een vliegreis heeft natuurlijk wel degelijk invloed op het lichaam. Vliegen komt overeen met een verblijf op 1.600 tot 2.000 meter hoogte. Gassen zetten daardoor uit, ook in de darmen. Smout: „Gas in het maagdarmkanaal zal bij dalende luchtdruk uitzetten en bij terugkeer naar normale druk weer krimpen.” Passagiers kunnen winderig worden, of moeten boeren. De hoogte zorgt ook voor „een mild zuurstoftekort in de cabine”, zegt Meeuwsen. „Daar word je loom en moe van.” Bovendien: „Ga maar eens acht uur lang stil op een stoel zitten. Ook dat maakt je suf.”

Maar dat opgeblazen of lome gevoel is niet te voorkomen door te vasten. Meeuwsen: „Dat zou ik nooit aanraden. Je hebt brandstof nodig om te presteren.” Driessen van de KLM adviseert koolzuurhoudende dranken te mijden om een opgeblazen gevoel zo veel mogelijk te voorkomen. „Dat advies geldt niet voor voedsel.”

Conclusie

Door de lagere druk aan boord zetten gassen in het lichaam uit. Maar de spijsvertering komt niet tot stilstand. We beoordelen de stelling als onwaar.