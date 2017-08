De vele vaders van de falende voetbalploeg

NRC sprak de afgelopen twee maanden op achtergrondbasis met twintig mensen die in en rond de KNVB actief zijn of zijn geweest. Het gaat om bondsfunctionarissen, clubbestuurders en andere betrokkenen en relaties van de KNVB. De spelers zijn niet gevraagd; Guus Hiddink en Danny Blind wilden niet.

Het dijkdorp Durgerdam ligt er vredig bij als Danny Blind zich zondagmiddag 26 maart rond half vier ’s middags meldt bij de woning van Jean Paul Decossaux. Het huis biedt een vorstelijk uitzicht over het Buiten-IJ. Binnen zitten KNVB-bestuurders Decossaux en Hans van Breukelen. Ze hebben besloten.

De nacht was kort. De zomertijd ging ook nog eens in. Het is een dag na de nederlaag tegen Bulgarije. Debutant Matthijs de Ligt, zeventien jaar, verkijkt zich bij de 1-0 op een hoge bal. In een willoos Oranje staat niemand op. Na twintig minuten is het 2-0, dat blijft het. Het WK is ineens heel ver weg. „Ik moet voor mezelf nadenken”, zegt bondscoach Blind. „En mijn werkgever zal dat ook doen.”

Is er nog toekomst voor Blind? Twee dagen later is de oefenwedstrijd Nederland-Italië. Daarna is er tijd genoeg voor koele besluitvorming, voor evaluatie. Maar hij weet ook wel dat hij niet naar Durgerdam is gekomen voor de koffie.

Drie uur later staat hij buiten. ‘Bulgarije’ is een incident, vindt hij, maar Decossaux en Van Breukelen zagen wat anders in Sofia. Geen geloof meer in de groep, en niet bij de coach. Exit Blind dus. Ontslagen door een interim-directeur betaald voetbal en een technisch directeur die zelf ook niet lang meer in functie zal zijn, zo zal later blijken.

Hoe kon het zover komen? Derde van de wereld was het Nederlands elftal in 2014, daarna dreef Oranje af. Het EK 2016 werd gemist. Als het Nederlands elftal onder Blinds opvolger Dick Advocaat deze donderdag niet van Frankrijk wint, is ook het WK in Rusland in 2018 angstig ver weg.

NRC sprak met twintig mensen die de afgelopen tijd bij en rond de KNVB hebben gewerkt. De geïnterviewden zijn het over twee dingen eens. Nederlandse internationals zijn niet meer zo goed. En het falen van Oranje is oorzaak van de bestuurscrisis, geen gevolg.

Een reconstructie van drie jaar afglijden, sportief en bestuurlijk.