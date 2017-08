Achttien doden door overstromingen Jemen

Bij een overstroming in Jemen zijn minstens achttien mensen om het leven gekomen. De overstromingen zijn het gevolg van aanhoudende regenval. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Ooggetuigen melden dat auto’s en voertuigen in de provincie Lahij, in het zuidwesten van het land, door het water worden weggevaagd. Tien lichamen zijn tot dusver geborgen; naar acht mensen wordt nog gezocht.

Internationale hulporganisaties waarschuwden eerder al voor de moesson. Door hevige regenval zou de cholera-epidemie die het land al geruime tijd teistert, zich verder kunnen verspreiden. Cholera wordt onder andere verspreid via uitwerpselen. Door aanhoudende regen worden besmette ontlasting snel verspreid. De World Health Organization (WHO) schat dat sinds het begin van de epidemie vier maanden geleden, zo’n tweeduizend Jemenieten zijn omgekomen door cholera. Nog eens een half miljoen mensen zou besmet zijn.

Volgens de VN is de cholera-uitbraak een direct gevolg van het nu al twee jaar durende conflict in Jemen. Sinds maart 2015 zijn de shi’itische Houthi’s in strijd met de verdreven president Hadi. VN en andere hulporganisaties waarschuwden al eerder dat de aanhoudende luchtaanvallen op de infrastructuur een humanitaire crisis hebben veroorzaakt in het land. Eerder dit jaar brak er hongersnood uit. Het gebrek aan voedsel en schoon drinkwater heeft uiteindelijk geleid tot een massale cholera-uitbraak.