Zakelijk directeur Karin van Gilst vertrekt bij Stedelijk Museum

Zakelijk directeur Karin van Gilst vertrekt na bijna vijf jaar bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Van Gilst trad begin 2013 aan – toen het museum net een paar maanden open was na een dure, slepende en roerige nieuwbouwperiode. Ze speelde volgens het museum een belangrijke rol in de „professionaliseringsslag” die de afgelopen jaren is gemaakt.

Van Gilst leidde het Stedelijk aanvankelijk samen met Ann Goldstein en daarna anderhalf jaar alleen. De laatste drie jaar vormde ze de directie samen met Beatrix Ruf. Ze reorganiseerde de fondsenwerving en richtte Young Stedelijk en het Stedelijk Museum Fonds op. Verder was ze medeverantwoordelijk voor de organisatie van de blockbustertentoonstellingen over Kazimir Malevitsj, Marlène Dumas en Henri Matisse.

Van Gilst zegt in een verklaring dat „dit als een natuurlijk moment voelt om te gaan.” De artistiek koers is nu bepaald, stelt ze, en ze verwijst naar de opening van een vernieuwd entreegebied in september. Van Gilst verlaat het museum per 1 oktober.