Shanice van de Sanden naar Olympique Lyon

Haar sterke EK Voetbal heeft de Nederlandse voetbalster Shanice van de Sanden een mooie transfer opgeleverd. De 24-jarige rechtsbuiten verruilt Liverpool voor Olympique Lyon. Van de Sanden tekent een driejarig contract bij de Franse topclub die de afgelopen twee jaar de Champions League in het voetbal voor vrouwen won.

Op de website van haar management FlowSports reageert Van de Sanden enthousiast:

“Na het EK dacht ik dat het niet meer mooier kon. Maar daar komt nu nog een schepje bovenop. Olympique Lyon is een enorme ambitieuze en professionele club, helemaal in het vrouwenvoetbal.”

Franse topclub

Olympique Lyon domineert de afgelopen jaren het voetbal voor vrouwen in Frankrijk en Europa. In 2016 en 2017 werden niet alleen de Champions League, maar ook de Franse titel en de Franse beker veroverd.

Van de Sanden treft bij Olympique Lyon topspeelsters als Ada Hegerberg, Lucy Bronze en Dzsenifer Maroszán. Ze zegt:

“Ik kijk er naar uit om elke dag op het veld te staan met de allerbeste speelsters en mezelf nog verder te ontwikkelen. Dit is een droom die uitkomt.”

Rap, levendig, ongeremd

Van de Sanden won eerder deze maand het EK Voetbal voor vrouwen met het Nederlands elftal. NRC-sportverslaggever Fabian van de Poll schreef tijdens dat toernooi over haar:

“Van de Sanden praat zoals ze voetbalt: rap, levendig, ongeremd. Eerder ongeremd dan weloverwogen, zoals ze in het veld ook intuïtief sprints aangaat.”

Al op haar zestiende maakte Van de Sanden in 2008 haar debuut in het Nederlands team. Toch verdween ze in 2010, na het vertrek van bondscoach Vera Pauw, weer uit beeld bij het nationale elftal. In 2015 mocht ze wel weer mee naar het WK. En al speelde ze daar slechts negen minuten, ze genoot van van de ambiance dat toernooi. En dit jaar was ze dus een van de uitblinkers op het EK 2017. Van der Poll schreef: