VN-corruptiebestrijder Guatemala nog niet uitgezet

De president van Guatemala, Jimmy Morales, lijkt terug te komen op zijn beslissing om het hoofd van de anti-corruptiecommissie het land uit te zetten. Zondag kondigde hij aan dat de corruptiebestrijder van de Verenigde Naties Ivan Velasquez per direct het land moest verlaten, maar het Constitutionele Hof wil eerst de zaak analyseren. President Morales wacht nu dat besluit af, zei een woordvoerder tegen Reuters.

Na de uitspraak volgden protesten in de hoofdstad van Guatemala. Daarnaast uitten de VN en de Europese Unie kritiek op de beslissing van Morales. Hij heeft de uitspraak dat Velasquez persona non grata is nog niet ingetrokken.

Als het hof besluit dat Velasquez mag blijven en president Morales de beslissing van het Hof naast zich neerlegt, kan zijn presidentschap in gevaar komen.

Onderzoek campagnegeld

Velasquez doet onderzoek naar de financiering van de verkiezingscampagne van president Morales in 2015. Een bedrag van omgerekend 670.000 euro aan campagnegeld kan niet worden verklaard. De president is niet gediend van dit onderzoek en dreigde ook de minister van Buitenlandse Zaken Carlos Raúl Morales af te zetten omdat hij Velasquez niet direct het land uit had gezet.

Velasquez doet al tien jaar onderzoek naar corruptie en machtsmisbruik samen met de openbare aanklagers in Guatemala. Naar aanleiding van zijn onderzoek moest de voormalig president Otto Perez Molina aftreden, die zit nog steeds in de gevangenis. President Morales voerde campagne met de slogan “Niet corrupt en geen oplichter”.