Rutte zoekt uitweg voor Rutte II

VVD en PvdA proberen alsnog een akkoord te bereiken over de begroting, zonder de formatie te frustreren. Tijdens een ingelast overleg op dinsdagmiddag bespraken zij mogelijkheden om tijd te winnen. Op die manier zouden ze tegemoet kunnen komen aan de wens van PvdA-leider Asscher om de lerarensalarissen te verhogen. Beide partijen hebben hier voorstellen over gedaan. Ze kwamen niet tot overeenstemming. Woensdagochtend gaat het overleg verder.

De wettelijke deadline is donderdag. Dan moet de begroting voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Demissionair vicepremier Asscher wil dat koste wat kost een salarisverhoging voor leerkrachten in het basisonderwijs in de Miljoenennota hebben. Gebeurt dat niet, zo dreigde hij eerder, dan zullen de PvdA-bewindslieden uit het demissionaire kabinet stappen.

Zo’n breuk is een bijzonder onaantrekkelijk vooruitzicht voor premier Rutte, die zijn tweede kabinet dan op het einde ziet sneuvelen.

Tegelijkertijd moet hij vrienden blijven met zijn beoogde coalitiepartners: CDA, D66 en ChristenUnie. Hij kan hun niet opzadelen met een besteding waar ze niet gelukkig mee zijn. Maar de drie partijen willen hun fiat niet geven aan een voorstel waarover VVD en PvdA vorige week met elkaar spraken: 270 miljoen euro extra voor de leraren, plus een iets lager bedrag voor militairen. De onderhandelingen over de financiën in het regeerakkoord zijn nog niet zo ver gevorderd dat ze ‘ja’ of ‘nee’ kunnen zeggen. Bovendien is de begroting een zaak van de huidige coalitie, zeggen CDA, D66 en ChristenUnie.

Oplossing van Rutte en Zijlstra

Alle betrokken partijen wijzen nu naar Rutte. Hij en zijn secondant Halbe Zijlstra zijn de enige onderhandelaars die aan twee tafels tegelijk zitten – zíj moeten het oplossen.

Volgens betrokkenen zijn er drie oplossingen om een breuk te voorkomen. Eén: Asscher gaat akkoord met een toezegging dat er extra geld komt voor de leraren, maar nog niet in de begroting. Dat is niet heel waarschijnlijk. Asscher heeft nu zo vaak gezegd dat het geld zwart op wit moet staan, dat ‘slechts’ een intentieverklaring van de vier partijen een grote concessie zou zijn. Sinds de enorme nederlaag bij de verkiezingen is Asscher vooral bezig zich te positioneren als toekomstig oppositieleider.

De tweede oplossing: de formatietafel stemt alsnog in met het voorstel van VVD en PvdA – eventueel in afgezwakte vorm. De val van een demissionair kabinet over een voorstel waarvoor brede steun bestaat, zou slecht zijn voor het aanzien van de politiek. Bovendien, zo geven betrokkenen toe, zou het verstandig zijn om de PvdA gunstig te stemmen. Met een meerderheid van slechts één zetel kunnen de vier straks wel wat steun vanuit de constructieve oppositie gebruiken.

Maar van CDA, D66 en ChristenUnie komen zuinige geluiden. Vanwaar de haast? Asscher heeft deze deadline gecreëerd – zij niet. Bovendien, zo klinkt geërgerd, laat PvdA-minister Bussemaker (Onderwijs) niet een gat van 500 miljoen euro achter?

De derde oplossing, waaraan nu gewerkt wordt: het ‘inlegvelletje’. VVD en PvdA kopen tijd. Ze sturen donderdag een begroting naar de Raad van State zonder extra geld voor leraren en militairen. Als de partijen aan de formatietafel voor Prinsjesdag wél weten hoeveel geld ze aan onderwijs en defensie willen besteden, passen VVD en PvdA de begroting op het laatste moment aan. Het demissionaire kabinet zou zelfs na Prinsjesdag nog geld kunnen vrijmaken voor leraren. De PvdA heeft dan wel meer dan een toezegging nodig.

Als er geen oplossing komt, zouden de PvdA-ministers vóór het weekend al hun ontslag kunnen aanbieden. VVD’ers zouden dan in de laatste weken van de formatie alle vrijgekomen departementen moeten leiden. De oplossingsmachine die Rutte II vijf jaar lang was, hapert dan alsnog.