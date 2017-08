Raket Noord-Korea vliegt over Japan

Noord-Korea heeft dinsdag een ballistische raket afgevuurd die over Japan is gevlogen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De Japanse premier Abe noemt het een “roekeloze actie” en een “serieuze en zorgwekkende bedreiging” voor Japan. De Verenigde Naties komen later op dinsdag bijeen in een spoedvergadering in New York om zich te beraden over sancties.

De middellangeafstandsraket werd rond 06.00 uur lokale tijd afgevuurd nabij Pyongyang, vloog richting het oosten door Japans luchtruim en kwam 2.700 kilometer verderop in het noordelijke deel van de Grote Oceaan terecht, zo’n 1.200 kilometer ten oosten van het Japanse eiland Hokkaido. De raket, de dertiende die Noord-Korea dit jaar afvuurde, bereikte een maximale hoogte van zo’n 550 kilometer. De laatste keer dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog was in 2009.

Dat de raket werd afgevuurd in de buurt van hoofdstad Pyongyang is ongebruikelijk: volgens Yonhap is het een teken dat het land met verschillende lanceergebieden aan externe controles en een mogelijke preventieve aanval wil ontkomen.

Begin juli deed Noord-Korea een intercontinentale rakettest. Het is de grote droom van leider Kim Jong-un om met een intercontinentale raket met kernkop in staat te zijn de VS te bereiken. De VS en Zuid-Korea hielden vervolgens een gezamenlijke militaire oefening aan de oostkust van het schiereiland.

Deze maand dreigde het land een raketaanval uit te voeren op Guam, een Amerikaans eiland in de Grote Oceaan. President Trump liet in een reactie weten dat Noord-Korea “hel en verdoemenis” te wachten staat bij een dergelijke raketaanval.