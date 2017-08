Politie mag zich van Trump weer met militaire spullen uitrusten

De Amerikaanse president Trump heeft maandag per decreet de verkoop van militair materieel aan politiekorpsen weer mogelijk gemaakt. Trump maakte met zijn executive order een tegengesteld decreet van zijn voorganger Obama ongedaan. Die verbood in 2015 juist de verkoop door het leger van onder meer pantservoertuigen, granaatwerpers en camouflageuniformen aan de politie in de nasleep van de straatrellen in Ferguson, Missouri. De politie trad daar najaar 2014 in volledig gevechtstenue en met pantservoertuigen op tegen ongewapende betogers die de straat op gingen na het doodschieten van de zwarte tiener Michael Brown door een witte politieman.

Naar aanleiding van de dood van Brown en een aantal andere zwarte mannen ontstond een nationale discussie over de zware bewapening en de oorlogsmentaliteit van sommige politiekorpsen. In 1990 was bij wet mogelijk gemaakt dat het leger overtollig materieel aan lokale politiekorpsen kon overdoen. Zelfs kleine gemeentes beschikken sindsdien soms over zwaarbewapende SWAT-teams (Special Weapons and Tactics) die bedoeld zijn voor extreme calamiteiten, maar blijkens een rapport van ACLU vaak ingezet worden voor routinematige huiszoekingen en arrestaties, wat volgens de burgerrechtenbeweging leidt tot nodeloze escalatie.

Politie-agenten in militaire uitrusting tijdens de rellen in Ferguson, in 2014. Foto Jeff Roberson/AP

‘Levensreddende uitrusting’

Volgens Obama gaf de politie hiermee „de verkeerde boodschap” . Hij zei in 2015: „We hebben gezien hoe een gemilitariseerde uitrusting mensen het gevoel kan geven dat de politie een bezettingsmacht is, in plaats van een beschermende kracht die deel uit maakt van de gemeenschap.”

Politievakbonden zijn bleven zich evenwel verzetten tegen Obama’s decreet – volgens hen is hun veiligheid in het geding. Ook Trump en zijn minister van Justitie, Jeff Sessions, denken dat een zwaar bewapende politiemacht criminaliteit kan terugdringen. „Het decreet dat de president vandaag zal tekenen zorgt ervoor dat jullie de levensreddende uitrusting krijgen die jullie nodig hebben en geeft een duidelijk signaal

dat we niet toestaan dat criminaliteit, geweld en wetteloosheid het nieuwe normaal worden”, zei Sessions, op een conferentie van politievakbond Fraternal Order of Police in Tennessee, waar hij werd toegejuicht. Bezorgdheid over te gewelddadig politieoptreden noemde Sessions „oppervlakkig”.

In 2016 kwam de documentaire Do Not Resist uit over de militarisering van het Amerikaanse politiekorps: