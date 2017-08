Macron haalt asielhond Nemo naar het Élysée

De door zijn politieke vrienden in de steek gelaten François Hollande kon tot op zijn laatste dag in het Élysée bouwen op Philae. Nicolas Sarkozy zorgde tijdens zijn presidentschap voor Indie. En tot op zijn begrafenis werd François Mitterrand in 1996 begeleid door de trouwste van zijn vriendinnen, de vrouwelijke labrador Baltique.

Emmanuel Macron wilde alles anders doen, maar hij houdt alvast één traditie overeind: ruim drie maanden na zijn aantreden heeft ook hij aan zijn presidentiële huishouding een hond toegevoegd.

Maandagochtend, tijdens een regeringsvergadering over de potentieel explosieve komende maanden, werd het dier door journalisten voor het eerst onder de gouden lusters van het Élysée opgemerkt. In de middag tijdens de officiële ontvangst van de Nigerese president Issoufou voor een migratietop verscheen de zwarte hond voor het eerst aan de zijde van het Franse staatshoofd.

De bijna tweejarige hond is volgens het Élysée een kruising van een labrador en een griffon en is zondag door het echtpaar Macron afgehaald bij het asiel in het plaatsje Hermeray, nabij Rambouillet. Hij heette oorspronkelijk Marin, maar is door Macron ‘Nemo’ gedoopt, naar de kapitein uit Twintigduizend mijlen onder zee van Jules Verne, volgens het Élysée een van de favoriete boeken van de president.

Pr-machine

Niet eerder liet een Franse president zijn hond uit het asiel komen. Medewerkers van de Société Protectrice des Animaux (SPA), die tijdens de zomermaanden meestal overuren maken vanwege alle in de steek gelaten huisdieren, meldden Franse media dat Macrons echtgenote Brigitte begin augustus al eens in het asiel langs was geweest, op zoek naar een „nette, vrolijke hond die de bezoekers van het Élysée goed ontvangt”.

Het lichtvoetige nieuws op vier poten komt de haperende pr-machine niet ongelegen. De laatste week werd gedomineerd door berichten over scherp dalende populariteitscijfers en discussie over extreme uitgaven van het Élysée (26.000 euro) voor de make-up van de 39-jarige president. De medewerkers van het asiel lieten de pers weten dat Macron erop stond de 250 euro die de hond moesten kosten uit eigen zak af te rekenen.