Jumbo opent meer gemakswinkels, maar twijfelt over de naam Foodmarkt City

In navolging van de Foodmarkt City in Groningen opent Jumbo dit jaar nog eens drie ‘binnenstedelijke gemakswinkels’ in Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen. Dat heeft de supermarktketen dinsdag bekendgemaakt, tegelijk met zijn halfjaarcijfers. De resultaten in Groningen zijn „veelbelovend”, zegt financieel topman Ton van Veen.

Eind mei opende Jumbo in de binnenstad van Groningen zijn eerste Foodmarkt City by Jumbo, een kleine stadssupermarkt voor de snelle boodschappen (Foodmarkt City verkoopt circa drieduizend artikelen, ongeveer een achtste van een normale Jumbo) met daarnaast onder meer vers bereide sushi, pizza’s, broodjes en sappen. Het nieuwe winkelconcept bevat elementen van de Jumbo-supermarkten, de Jumbo-Foodmarkt en restaurantketen La Place. Of de nieuwe gemakswinkels dezelfde naam krijgen, is overigens nog de vraag.

Ook tandpasta

In Groningen ziet Jumbo dat de nieuwe winkel „veel klanten over de vloer” krijgt en dat „met name het versgedeelte boven verwachting goed loopt”, aldus Van Veen. „Het traditionele boodschappenstuk kan nog wel beter. We zien dat de klant verrast is dat hij bij Foodmarkt City ook tandpasta of bananen kan kopen.” De naam Foodmarkt City by Jumbo draagt daar ook niet echt aan bij, erkent hij.

Jumbo heeft drie Foodmarkt-winkels, in Breda, Veghel en Amsterdam-Noord. „Daar is Foodmarkt dus een bekende naam. Maar in Groningen associëren mensen Foodmarkt City niet direct met een supermarkt. Een directere link met de naam Jumbo zou duidelijker zijn.” Van Veen sluit dan ook niet uit dat de naam ter discussie staat.

Groei omzet online

De consumentenomzet van supermarktketen Jumbo is in de eerste helft van 2017 uitgekomen op 3,76 miljard euro, 4,7 procent meer dan een jaar eerder. De online omzet van Jumbo is „meer dan verdubbeld” ten opzichte van het jaar ervoor. De keten met 580 supermarkten telt inmiddels meer dan 360 ‘pick-up points’, waar klanten hun online bestelde boodschappen kunnen afhalen. Vanuit ongeveer 200 afhaalpunten worden boodschappen desgewenst thuisbezorgd.

Het Brabantse familiebedrijf Jumbo is de één na grootste supermarktketen van Nederland, met een marktaandeel van ruim 19 procent. Marktleider Albert Heijn heeft circa 35 procent van de markt in handen.

Nieuwe vestigingen La Place

La Place, dat begin 2016 door Jumbo is overgenomen na het faillissement van V&D, groeit hard onder zijn nieuwe eigenaar. De omzet van de horecaketen bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar ruim 60 miljoen euro. Voor V&D failliet ging, bedroeg de omzet van La Place jaarlijks zo’n 200 miljoen euro, maar door het verdwijnen van de restaurants in de 62 warenhuizen viel de omzet flink terug. Inmiddels opent La Place weer nieuwe vestigingen, waaronder in Parijs en Madrid, en heeft het bedrijf achttien AC-restaurants langs de Nederlandse snelwegen overgenomen. De eerste vier AC-restaurants zijn inmiddels omgebouwd, de rest volgt voor het einde van het jaar. Ook in de nieuwe warenhuizen van Hudson’s Bay komen La Place-restaurants, behalve in Amsterdam.