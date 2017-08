Jumbo gaat programmeurs en app-bouwers aannemen

Het is menens, wil Jumbo laten zien. Het Brabantse supermarktbedrijf heeft het al vaker gezegd: binnen vijf jaar wil het marktleider Albert Heijn inhalen op het terrein van online boodschappen. „Daar hoort het in je DNA opnemen van technologische kennis en talenten bij”, zegt financieel topman Ton van Veen.

En dus start dit najaar de Jumbo Tech Campus, en neemt het bedrijf tweehonderd nieuwe „digitale toptalenten” aan. Die gaan zich volledig toeleggen op de ontwikkeling van „klantvriendelijke digitale toepassingen”, zo maakte Jumbo dinsdag tegelijk met de halfjaarcijfers bekend.

Tot nu toe huurde Jumbo vaak mensen in voor technologische klussen, zoals het (door)ontwikkelen van de app. „We hebben er lang over gesproken, en besloten dat we dit soort diensten niet meer bij derden willen inkopen. Dat moet onderdeel zijn van onze organisatie”, zegt Van Veen deze maandagmiddag op zijn werkkamer. „Door van de Jumbo Tech Campus een zelfstandig bedrijfsonderdeel te maken, willen we ook laten zien dat we onvoorwaardelijk geloven in de omnichannel-toekomst.” Omnichannel wil zeggen dat de diensten die bedrijven in hun winkels en online verlenen, naadloos in elkaar overlopen.

Samenwerking regio Eindhoven

Jumbo neemt niet in één klap tweehonderd nieuwe mensen aan voor ICT en online; dat wordt uitgesmeerd over vijf jaar. Voor het einde van dit jaar gaan vijftien nieuwe werknemers aan de slag. „We realiseren ons dat onze geografische locatie niet de allermakkelijkste is”, zegt Van Veen, doelend op het feit dat Jumbo’s hoofdkantoor in het Noord-Brabantse Veghel is gevestigd. „We zien dat digitaal talent vaak naar de Randstad trekt.”

Daarom werkt Jumbo via de ‘ICT-circle Eindhoven’ samen met bedrijven uit de regio, waaronder ASML en Philips, om de „regionale aantrekkingskracht te vergroten”. Veel tech-talenten zien inmiddels Eindhoven al als een goed alternatief voor de Randstad, zegt Van Veen. Volgens hem moet de Jumbo Tech Campus een „moderne werk- en leeromgeving” zijn, met de beste programma’s en apparatuur en veel ruimte voor „ondernemerschap en eigen initiatief”.

Verder hoopt Jumbo voor digitale talenten aantrekkelijk te zijn vanwege de „zichtbaarheid en tastbaarheid” van de technologie die ze voor Jumbo ontwikkelen. Van Veen: „Veel hightech-talenten werken aan tools die niemand ooit ziet. Het leuke bij ons is dat je kunt zeggen: kijk, die app van Jumbo, daar heb ik aan gewerkt. Het is geen abacadabra dat verder niemand snapt.”

De Jumbo Tech Campus vergt een „forse investering”, zegt Van Veen. Hij wil geen bedragen noemen. „Maar als je mensen inhuurt, ben je dat geld ook kwijt.”

De omzet van Jumbo bedroeg in de eerste helft van 2017 3,76 miljard euro, 4,7 procent meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de keten met 580 winkels dinsdag bekend heeft gemaakt. La Place groeit hard onder zijn nieuwe eigenaar. Na het faillissement van V&D nam Jumbo de horecaketen begin 2016 over. De omzet van La Place bedroeg in de eerste zes maanden van 2017 ruim 60 miljoen euro, 28,5 procent meer dan vorig jaar. Het bedrijf heeft al vier AC-restaurants omgebouwd. Straks komen in de Hudson’s Bay-warenhuizen ook La Place-restaurants.

Online omzet ‘meer dan verdubbeld’

De afgelopen jaren heeft Jumbo vele tientallen miljoenen geïnvesteerd in online. Zo heeft het bedrijf in een hoog tempo pick-up points geopend, waar klanten online bestelde boodschappen kunnen ophalen. Inmiddels heeft Jumbo er 360. Vanuit circa 200 afhaalpunten worden ook boodschappen thuisbezorgd.

In de eerste helft van 2017 is de online omzet van Jumbo „meer dan verdubbeld”, zo maakte het concern dinsdag bekend. „We zien met name de omzet bij de thuisbezorging hard stijgen”, aldus Van Veen. „We trekken veel nieuwe klanten en de gemiddelde besteding gaat omhoog.”

Inmiddels komt „2 tot 3 procent” van de omzet via internet, zegt Van Veen. Dat betekent dat de online omzet van Jumbo dit jaar grofweg uitkomt tussen de 150 en 200 miljoen euro. Winst maken de online activiteiten nog niet, zegt de financieel topman. „Elke week loopt de teller verder het rood in.” Maar uiteindelijk zal ook de online omzet winstgevend zijn, stelt hij.

Niet voor niets heeft Jumbo besloten een tweede distributiecentrum voor de online bestellingen te openen, in Raalte. Het magazijn in Den Bosch loopt al tegen zijn maximale capaciteit van 50.000 orders per week aan. „Online groeit zo hard, dat we nu al vrezen dat we het aantal bestellingen met Kerst niet aankunnen”, zegt Van Veen. Aan dat „luxeprobleem” kan Raalte overigens niets veranderen: dat distributiecentrum, met een capaciteit van 30.000 orders per week, gaat pas in het voorjaar van 2018 open.