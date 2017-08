Gekker dan in de zaak van Klaas Otto wordt het niet vaak

Het is de alles overtreffende trap, ook in de georganiseerde misdaad: vanuit de gevangenis een moord bestellen op een officier van justitie. Gekker en ingewikkelder wordt het niet. Toch onderzoekt het Openbaar Ministerie een dergelijk scenario, zo blijkt uit een persbericht van dinsdagochtend.

In het bericht worden geen namen genoemd, maar het staat inmiddels vast dat de Brabantse crimineel Klaas Otto de verdachte opdrachtgever is. Verschillende betrokkenen hebben inmiddels de naam bevestigd van Otto, die in 2013 landelijk bekend werd als oprichter van motorclub No Surrender.

Klaas Otto wordt al sinds midden 2016 verdacht van betrokkenheid bij afpersing, mishandeling en witwassen. Geen opmerkelijke lijst verdenkingen gezien de status van Otto. Hij staat te boek als een van de kopstukken van de Brabantse onderwereld. Navraag van NRC in 2016 leerde dat Otto wordt gevreesd in het criminele milieu en ver daarbuiten. Autohandelaren en garagehouders worden opmerkelijk vaak genoemd als slachtoffer.

Beïnvloeding getuigen

Die vrees is nog altijd niet minder geworden. Het blijkt heel moeilijk te zijn om getuigen te vinden die hun verhaal durven te doen over Klaas Otto, ook niet nu hij vastzit in afwachting van zijn proces. Sterker nog, eerder dit jaar meldde het OM dat Otto heeft geprobeerd om getuigen vanuit zijn cel te beïnvloeden.

Dat kwam aan het licht nadat de rechtbank in februari van dit jaar de voorlopige hechtenis van Klaas Otto had geschorst. Otto zat na een week weer binnen omdat hij tegen de afspraak met de rechtbank in contact had met een medeverdachte. Bijzonder was dat een deel van de informatie hierover afkomstig is van een vertrouweling van Otto, een man die tevens schoonvader is van Otto’s zoon Joey.

Uit het vervolgonderzoek concludeerde het OM dat het niet bij contact met een medeverdachte zou zijn gebleven. Otto zou hebben geprobeerd getuigen te beïnvloeden. Het leidde tot de arrestatie van zijn vriendin Nancy, met wie Otto drie kinderen heeft. Ook zijn civiele advocaat, Jan Piet van R., zit volgens justitie in dat complot.

Vorige week bleek dat het onderzoek naar die beïnvloeding van getuigen nog altijd loopt. Otto, zo bleek, heeft de beschikking gekregen over afgeluisterde gesprekken van gedetineerden met wie hij gevangen zit in Middelburg. Die gesprekken zitten in het dossier van Otto en dat was geen toeval. De medegedetineerden zijn namelijk afgeluisterd om te onderzoeken of Otto via derden probeert te communiceren met de buitenwereld. Daarbij zijn mogelijk zelfs gevangenisbewaarders afgeluisterd, zo vertellen ingewijden.

Informatie uit crimineel milieu

Deze uitzonderlijke onderzoeksmethode laat zien dat het OM alles doet om de verdenkingen tegen Otto hard te maken. Maar dat zegt vooralsnog niets over de vraag of Otto in de gevangenis daadwerkelijk plannen heeft beraamd om een officier van justitie te laten vermoorden. Het gaat hier om informatie die de recherche heeft gekregen uit het criminele milieu. Dat is genoeg aanleiding voor een onderzoek, maar onvoldoende bewijs voor een strafvervolging van Otto.

Dat er maandag in Sliedrecht een verdachte is aangehouden die hier mogelijk iets mee te maken heeft, verandert daar vooralsnog niets aan. Klaas Otto heeft ongetwijfeld veel vijanden gemaakt, ook in de onderwereld. Onderzoek zal moeten uitwijzen of hij daadwerkelijk heeft geprobeerd een officier van justitie „iets aan te doen”.

Maar het kan heel goed zijn dat hier sprake is van een poging door een criminele vijand om Otto met valse informatie een hak te zetten. Vast staat dat het laatste scenario in de onderwereld vaker voorkomt dan het eerste.