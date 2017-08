‘Datalek bij Pon: gegevens 20.000 autokopers openbaar’

Door een datalek bij AutoCash, een onderdeel van de kredietafdeling van Volkswagen-importeur Pon, zijn de persoonsgegevens van 20.000 mensen op straat komen te liggen. Dat bevestigt Pon dinsdag aan RTL Nieuws, nadat dat programma het lek op het spoor was gekomen.

Het lek zat in het deel van de AutoCash-site waar autodealers nieuwe klanten kunnen invoeren, als die geld lenen voor het kopen of leasen van een auto. Door een paar tekens in het webadres te veranderen, konden de gegevens van andere AutoCash-klanten tevoorschijn worden getoverd. Naast hun naam- en adresgegevens, waren op die manier bankrekeningnummers en informatie over zaken als salaris, hypotheken en alimentatie in te zien. Ook de gegevens van mensen die alleen een kredietaanvraag hadden gedaan, waren opvraagbaar.

‘Waarschuwing genegeerd’

De persoon die RTL Nieuws tipte, zou bij Pon al eerder alarm hebben geslagen over het lek. De organisatie zou daar echter niets mee gedaan hebben. Volgens Pon is het datalek gedicht nadat RTL het bedrijf ervan op de hoogte had gesteld. Pon heeft melding gemaakt van het incident bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

AutoCash is eigendom van Pons bedrijfstak Volkswagen Pon Financial Services. Dat onderdeel, een samenwerking tussen Pon en het moederbedrijf van Volkswagen, houdt zich bezig met het lenen van geld aan mensen die dat nodig hebben voor de aankoop of lease van een auto. Tachtig autodealers in Nederland gebruiken AutoCash.

Pon wilde dinsdagavond niet reageren op vragen van NRC.