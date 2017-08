Nieuwe soort ondergrondse kikker gevonden in India

De vreemdste kikker ter wereld heeft er familie bij. Van het kikkergeslacht Nasikabatrachus is in India een tweede soort gevonden. Ook deze leeft het grootste deel van het jaar ondergronds en ziet eruit alsof er lucht in zijn lichaam is gepompt. Alleen is de nieuwe soort bruin; zijn in 2003 ontdekte familielid is paars.

Vorige week maakten Indiase en Amerikaanse kikkerkenners de ontdekking bekend in het vakblad Alytes. De bruine kikker leeft net als zijn paarse familielid in de West-Ghats-bergketen, maar meer in het oosten.

De nieuwe soort is Nasikabatrachus bhupathi gedoopt. Hij werd vernoemd naar de Indiase amfibieënkenkenner Bhupathy Subramaniam, die in 2014 verongelukte na een val bij veldonderzoek in de West-Ghats.

Volgens de onderzoekers konden zich in het berggebied twee verschillende soorten ontwikkelen, doordat de moesson in het oosten enkele maanden later in het jaar valt dan in het westen. In de moessontijd komen de kikkers bovengronds, naar tijdelijke waterstroompjes, om te paren. ‘Bhupathy’s kikker’ is tot nog toe alleen gevonden in drie van die kreekjes. Ook de lokroep van de mannetjes verschilt: bij de nieuwe soort bestaat die uit 25 à 27 noten per minuut. De andere soort houdt het bij 21 à 24 noten per minuut. (NRC)