Verkoop eieren weer op oude niveau

De verkoop van eieren in supermarkten is in de derde week van augustus uitgekomen op een normaal niveau. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van data van winkeliers. Supermarkten behaalden samen 3 procent meer omzet dan in dezelfde week een jaar eerder.

Door het schandaal met het in eieren aangetroffen bestrijdingsmiddel fipronil waren supermarkten eind juli genoodzaakt eieren uit de schappen te halen. Dit leidde tot een omzetdaling bij supermarkten van 36 procent in de eerste week van augustus. Ook in de tweede week was er nog sprake van een daling van 12 procent. Volgens het CBS is uit de cijfers niet direct af te leiden hoe het herstel verloopt bij eierproducenten, omdat daarvoor cijfers van buitenlandse leveranciers nodig zijn.

Fipronil

Het giftige en verboden fipronil was een bestanddeel van een door kippenboeren gebruikt luizenbestrijdingsmiddel. Te hoge concentraties van het middel werden in eieren van meerdere kippenboeren teruggevonden. Hierop besloot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tientallen kippenboerderijen deels of helemaal te sluiten. Supermarkten haalden de eieren uit de schappen.

Uit onderzoek van NRC bleek dat het Barneveldse schoonmaakbedrijf Chickfriend fipronil onder een andere naam inkocht bij een Belgische leverancier. Twee bestuurders van Chickfriend werden vervolgens door de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA opgepakt.

Ook de NVWA kwam onder vuur te liggen. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) erkende eerder deze maand dat de NVWA vorig jaar november al werd getipt over het over het gebruik van het giftige fipronil door Chickfriend.