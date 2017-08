‘Trump was tijdens campagne bezig met Trump Tower in Moskou’

‘Trump was tijdens presidentscampagne bezig met Trump Tower in Moskou’

Terwijl Donald Trump in de race was voor het presidentschap van de Verenigde Staten, maakte zijn bedrijf plannen voor het bouwen van een enorme Trump Tower in Moskou. Dat hebben bronnen die bekend waren met de plannen verklaard tegenover The Washington Post.

Het bouwen van een Trump Tower in Moskou is een lang gekoesterde droom van Trump: tussen 1991 en 2013 deed hij verwoede pogingen om het project van de grond te krijgen. Het was echter niet bekend dat ook eind 2015 en begin 2016 gesprekken plaatsvonden. Trump heeft altijd beweerd dat hij geen zakelijke belangen heeft in Rusland.

De van oorsprong Russische projectontwikkelaar Felix Sater vroeg Trump naar Rusland te komen, een verzoek waar nooit gehoor aan werd gegeven. Eind 2015 schreef hij een e-mail aan Trump waarin hij hem zei dat hij naast zijn presidentschap ook spoedig de bouw van een van de grootste woontorens ter wereld zou kunnen vieren.

Hoewel door Trumps bedrijf een intentieverklaring werd ondertekend, kwamen de vergunningen nooit rond. Eind 2016, net voor het begin van de primaries, werden de plannen daarom wederom opgeborgen.