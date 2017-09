‘Sessions diende ontslag in na vernedering door Trump’

'Sessions diende ontslag in na vernedering Trump' Minister van Justitie Jeff Sessions heeft afgelopen mei zijn ontslag aangeboden aan Donald Trump. Volgens The New York Times, die het nieuws uit "bronnen rond het kabinet" heeft vernomen, gebeurde dat na een woede-uitbarsting van de president. Hij noemde Sessions daarbij onder meer "een idioot" en riep hem op zijn ontslagbrief te schrijven, wat ook gebeurde. Trump accepteerde de brief vervolgens niet. De president verweet Sessions dat hij ervoor verantwoordelijk was dat Robert Mueller werd aangesteld als speciale aanklager in het Rusland-onderzoek van de FBI. De benoeming van de ervaren politiebaas, die een onkreukbare reputatie geniet, was een tegenvaller voor Trump. Sessions verklaarde eerder zich niet met het onderzoek naar de connecties tussen Rusland en het campagneteam van Trump te willen bemoeien. Daardoor werd Mueller aangesteld door de onderminister van Justitie, Rod Rosenstein. Volgens The New York Times had Trump op dat moment het gevoel dat hij de regie over het FBI-onderzoek verloor. Hij verweet Sessions "een gebrek aan loyaliteit" en vuurde vervolgens een reeks beledigingen af op zijn minister. Die noemde het gesprek later "de meest vernederende ervaring" in decennia aan publieke functies. Dat Trump de daaropvolgende ontslagbrief niet accepteerde, gebeurde volgens ingewijden op advies van zijn adviseurs. Die vreesden nog meer slechte publiciteit nadat de president kort daarvoor ook al FBI-chef James Comey had ontslagen. De relatie tussen Trump en Sessions verbeterde vervolgens niet. Zo verklaarde de president later dat hij Sessions niet zou hebben benoemd als hij had geweten dat die zijn handen zou aftrekken van het Rusland-onderzoek.

Toch deal bereikt over 'dreamers' Hoewel er onduidelijkheid bestaat of er wel of geen afspraak over DACA is gemaakt, lijkt het erop dat er wel degelijk een akkoord is gesloten met de Democraten over de 'dreamers'. Uitspraken van Trump in Washington en Florida wijzen daarop, maar in tweets donderdagochtend ontkende Trump juist dat er een deal was gesloten. Democratische leiders zeiden dinsdagavond al dat er wel afspraken waren gemaakt over de DACA-regeling, een programma waaronder minderjarigen die illegaal naar de VS waren gereisd toch konden werken en studeren. Donderdagochtend nog ontkende Trump dat in een serie tweets. realDonaldTrump Donald J. Trump No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote. 14 september 2017 @ 10:11 Volgen Bij het verlaten van het Witte Huis voor een bezoek aan Florida zei Trump tegen journalisten: "We werken hard aan een plan voor DACA." En: "De muur komt later." In Florida aangekomen zei Trump even later dat hij "redelijk dichtbij" een deal is en dat de Republikeinse leiders "heel erg aan boord" zijn. Paul Ryan, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zei donderdagmiddag dat er geen deal is gemaakt tussen Trump en de Democraten. "Het was een discussie, geen overeenkomst of onderhandeling."

The Presidential Podcast #38: Allebei hun eigen ramp Je zou hem misschien al eerder een rampenpresident kunnen noemen, maar nu is hij het echt: heeft het presidentschap van de historisch impopulaire Donald Trump stormschade opgelopen, of was het orkaanseizoen een blessing in disguise voor het getormenteerde Witte Huis? En wat bezielde de president vorige week, toen hij vanuit het niets een belangrijke deal sloot met de Democraten, tot woede van zijn eigen partij? Is Trump de onafhankelijke dealmaker terug? Last but not least: ze hebben het over de Democraten, NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Kijne! Er heeft iemand een boek geschreven. Neem een abonnement op The Presidential Podcast in iTunes of beluister op Stitcher. Er is ook een RSS feed. The Presidential Podcast #38 Allebei hun eigen ramp

Trump: wie wil deze mensen nou uitzetten? Trump zegt dat hij geen deal heeft gemaakt met de democraten over de DACA-regeling - een regeling waaronder minderjarigen die illegaal naar de VS waren gereisd, de zogenoemde 'dreamers'- toch konden werken en studeren. In een serie tweets laat Trump zich positief uit over de 'dreamers': "Wie wil er nou goede, opgeleide en talentvolle jonge mensen die banen hebben, sommigen in het leger, uitzetten? Echt! Ze zijn al jaren in ons land, buiten hun eigen schuld om - binnengebracht op jonge leeftijd door hun ouders. Plus FORSE grensbewaking" realDonaldTrump Donald J. Trump Does anybody really want to throw out good, educated and accomplished young people who have jobs, some serving in the military? Really!..... 14 september 2017 @ 10:28 Volgen realDonaldTrump Donald J. Trump ...They have been in our country for many years through no fault of their own - brought in by parents at young age. Plus BIG border security 14 september 2017 @ 10:35 Volgen Eerder dreigde Trump de jonge immigranten hun gedoogstatus af te nemen. Dat zorgde voor veel paniek onder de 'dreamers'. In zijn verkiezingscampagne noemde Trump de DACA-regeling "illegale amnestie", omdat het programma in 2012 door Obama per decreet is ingesteld, en dus niet via het Congres. Dit ondermijnt volgens Trump het grondwettelijk systeem, omdat niet de uitvoerende macht, maar de wetgevende macht wetten moet schrijven. Democratische leiders zeiden dinsdagavond dat er wel afspraken waren gemaakt met Trump over de DACA regeling. Trump zegt nu in zijn tweets dat dit niet het geval is, omdat de democraten in ruil daarvoor hadden moeten toestemmen met forse grensbewaking.

Sean Spicer vertelt over zijn roerige periode als woordvoerder van Trump Hij had misschien wel de meest ondankbare taak in het Witte Huis: het woord voeren voor Donald Trump. En dus hield Sean Spicer het niet al te lang vol. Bij late night-presentator Jimmy Kimmel keek hij terug op zijn periode in dienst van de president. Een onthullend interview is het niet bepaald, wel een aardige inkijkje in de werkwijze van het Witte Huis. Spicer wil niet te veel afgeven op zijn voormalige baas, ook niet als hem gevraagd wordt waarom hij aantoonbaar onjuiste informatie verstrekte aan de media. Zoals tijdens zijn eerste persconferentie na de inauguratie, waar Spicer ondanks al het bewijs van het tegenovergestelde beweerde dat er nooit een grotere menigte bij de inhuldiging aanwezig was geweest dan bij die van Trump. Spicer: "Uiteindelijk doe je wat de president vraagt." Lees ook: Sean Spicer: een half jaar loyaal blunderen Of Spicer ook zelf geloofde in wat hij van Trump moest vertellen, vraagt Kimmel niet. Ook bij het onderwerp fake news gaat het amper de diepte in. Spicer vindt dat een onafhankelijke pers noodzakelijk is voor een functionerende democratie, maar wil niet zeggen dat Trump met zijn beschuldigingen van nepnieuws het vertrouwen in die pers ondermijnt: "Het is tweerichtingsverkeer." In het interview komt uiteraard ook de persiflage van Spicer in Saturday Night Live door Melissa McCarthy ter sprake. En zijn vete met Anthony Scaramucci, die tot onvrede van Spicer werd aangesteld als directeur communicatie, waarna Spicer opstapte. Spicer lijkt er niet rouwig om. "Trump zei op mijn afscheid: je ziet er tien jaar jonger uit."

Trump praat met Democraten over 'dreamers' Democratische leiders zeggen afspraken te hebben gemaakt met president Trump om zogenoemde 'dreamers' - minderjarigen die illegaal de VS binnengekomen zijn - te beschermen. Dat meldt persbureau Reuters. Maar beide kanten hebben een verschillende lezing over wat ze tijdens hun "constructieve diner" hebben besproken. Onder de DACA-regeling konden minderjarigen die illegaal naar de VS waren geëmigreerd toch hun rijbewijs halen en werken en studeren. Daarvoor moesten ze wel hun identiteit aan de overheid bekendmaken. Barack Obama stelde de regeling per decreet in in 2012. Omdat Obama daarmee het Congres omzeilde, zegt Trump er nu vanaf te willen. Daarmee dreigen de zo'n 800.000 jongeren uitgezet te worden. Trump zei dat het Congres binnen een half jaar met een alternatief moet komen. Lees ook dit interview met 'dreamer' Jung Rae Jang: ‘Ik wil niet opnieuw de schaduw in’ Woensdag dineerde Trump met Chuck Schumer en Nancy Pelosi, de leiders van de Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Volgens de Democraten is afgesproken dat de bescherming van de 'dreamers' "snel in een wet gegoten zal worden en dat er een pakket met grensmaatregelen zal worden samengesteld, exclusief de muur (tussen Mexico en de VS, red.), dat acceptabel is voor beide kanten." Woordvoerder Sarah Sanders van Trump ontkent echter dat is afgesproken dat de muur buiten de afspraken valt, zegt ze op Twitter. PressSec Sarah Sanders While DACA and border security were both discussed, excluding the wall was certainly not agreed to. 14 september 2017 @ 02:21 Volgen Trump heeft z'n verkiezingsbelofte van een grensmuur nog niet waar kunnen maken. Hij wil dat Mexico ervoor betaalt, maar dat land weigert. Daarom hoopt hij via het Congres toch de financiering voor elkaar te krijgen.

Hooggerechtshof heft blokkade inreisverbod op Het Hooggerechtshof heeft de streep gehaald door een blokkade van een deel van het inreisverbod door een lagere rechtbank. Dat meldt persbureau Reuters. Het betreft de uitspraak dat vluchtelingen de Verenigde Staten in mogen wanneer een opvangcentrum ('resettlement agency') akkoord is om hen onderdak te verschaffen. Reuters Reuters Top News BREAKING: Supreme Court temporarily blocks appeals court ruling that limits Trump's refugee ban https://t.co/7QQIiDfS2v 11 september 2017 @ 18:21 Volgen Die uitspraak kon al vanaf morgen in werking treden, maar is op het nippertje tegengehouden. Naar schatting kwamen ruim 24.000 vluchtelingen in aanmerking voor toegang tot de VS. De uitspraak van het hof is slechts tijdelijk van kracht. Rechter Anthony Kennedy zei dat rechtbanken die dit deel van het inreisverbod willen blijven aanvechten vóór dinsdagmiddag hun schriftelijke bezwaren moeten indienen bij het Hooggerechtshof.

Californië en andere staten klagen regering-Trump aan om DACA Californië, Minnesota, Maryland en Maine hebben de regering-Trump maandag aangeklaagd vanwege het beëindigen van het Deferred Action for Childhood Arrivals-programma, beter bekend onder de afkorting DACA. Dat meldt persbureau AP. Dat programma bood bescherming aan jonge immigranten die als kinderen illegaal naar de Verenigde Staten zijn gebracht, ook wel bekend als 'dreamers'. AP The Associated Press California has filed a lawsuit challenging Trump's decision to end a program that protects young immigrants. https://t.co/5Y52bmCGBf 11 september 2017 @ 18:19 Volgen De juridische argumenten in de aanklacht komen grotendeels overeen met een rechtszaak die vorige week door vijftien andere staten en Washington D.C. werd aangespannen tegen het intrekken van DACA. Volgens de staten is het beëindigen van het programma in strijd met de Grondwet. De VN-Mensenrechtenraad bekritiseerde de keuze van Trump maandag: UNHumanRights UN Human Rights https://t.co/mBMEIhvkXP We are concerned by #US decision to end the Deferred Action for Childhood Arrivals program - #Zeid 11 september 2017 @ 16:20 Volgen Zeker 200.000 van de in totaal 800.000 'dreamers' wonen in Californië. Het beëindigen van DACA zou die staat het hardst raken. DACA werd ingevoerd onder president Barack Obama, zonder goedkeuring van het Congres. Huidig minister van Justitie Jeff Sessions noemde dat besluit van Obama eerder een "ongrondwettelijke uitoefening van autoriteit".

Trump opnieuw naar Hooggerechtshof om inreisverbod De regering-Trump heeft opnieuw bij het Hooggerechtshof aangeklopt om uitspraken van lagere rechtbanken over Trumps inreisverbod ongedaan te maken. Dat melden Amerikaanse media. Maandag dienden advocaten van het ministerie van Justitie een verzoek in bij het Hof. politico POLITICO https://t.co/2VpK3iA3ev #Breaking : Trump takes travel-ban exemptions fight back to the Supreme Court https://t.co/zClZOmEr1U 11 september 2017 @ 16:23 Volgen Het betreft de uitspraak dat vluchtelingen de Verenigde Staten in mogen wanneer een opvangcentrum ('resettlement agency') akkoord is om hen onderdak te verschaffen. Die uitspraak kan vanaf morgen in werking treden en van toepassing zijn op meer dan 24.000 vluchtelingen. De regering-Trump gaat voorlopig niet in tegen een uitspraak over het oorspronkelijke inreisverbod waarbij inwoners van zes voornamelijk islamitische landen de VS niet in zouden mogen.

Trump: Militaire actie in Noord-Korea is te vermijden Ondertussen heeft Donald Trump zich weer uitgelaten over het conflict met Noord-Korea. Dit keer niet in hele ronkende en aanmatigende termen zoals enkele weken terug, maar juist met wat meer sussende woorden, hoewel de dreiging nooit ver weg was. Zo liet hij weliswaar weten dat "militaire actie nog altijd een optie is", maar dat "niks onvermijdelijk is". Wel zei hij dat Noord-Korea zich "slecht gedraagt " en dat het daarmee "moet stoppen". Mocht dat niet gebeuren, dan zou dat weleens een "hele treurige dag" kunnen worden voor het Aziatische land. Trump says military action remains an option against North Korea, but that war is "not inevitable" https://t.co/YKKjWXRevh pic.twitter.com/Me8AQFvfKS — Bloomberg (@business) 7 september 2017 Eerder deze week kwam de Veiligheidsraad bijeen om te praten over een reactie op de recentste kernproef van Noord-Korea. Dictator Kim Jong-un voerde daarbij de zwaarste nucleaire test tot op heden uit. Hoewel de leden de provocerende actie ten zeerste verwierpen, werd er geen akkoord bereikt over zwaardere sancties tegen het land. 'Bemiddeling in Qatar-crisis' Trump sprak zijn woorden na een ontmoeting op donderdag met de emir van Koewiet. Met hem had de Amerikaanse president het onder meer over de Qatar-crisis. Het land in het Midden Oosten is door verschillende buurlanden diplomatiek geïsoleerd omdat het steun zou bieden aan terreur. Zo vinden Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte dat Qatar de Moslimbroederschap steunt - een groepering die op de terreurlijst staat in Saoedi-Arabië - en dat het sympathieën heeft voor het shi’itische Iran. Trump prees donderdag de bemiddelende rol die Koeweit in het conflict probeert te spelen. Hij noemde de bijdrage "onmisbaar voor de stabiliteit in de regio". De president spoorde alle betrokken landen aan om open te staan voor gesprekken met de emir. Trump bood daarbij ook zijn eigen hulp aan: "Als ik kan bemiddelen tussen Qatar en de VAE en Saoedi-Arabië in het bijzonder, dan sta ik daarvoor open. Ik denk dat we op korte termijn al tot een akkoord zouden kunnen komen."

Senaat stemt voor grotere verhoging schuldenplafond De Senaat heeft donderdag ingestemd met een tijdelijke verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Daarmee kan er meer geld worden vrijgemaakt voor noodsteun aan gebieden die zijn getroffen door de orkaan Harvey. Ging het Huis van Afgevaardigden woensdag nog akkoord met een plafondverhoging met 8 miljard dollar, de Senaat ging donderdag akkoord met een tijdelijke toename met 15,25 miljard dollar. Het voorstel gaat nu weer terug naar het Huis van Afgevaardigden, maar de verwachting is dat het daar ook voldoende steun geniet. President Trump kwam woensdag bijeen met de leiders van de Democraten en Republikeinen in het Congres (de Senaat en het Huis van Afgevaardigden) over ophoging van het schuldenplafond. Beide partijen kwamen uitzonderlijk snel tot een akkoord, waarmee 'sluiting' van de Amerikaanse overheid voorlopig is afgewend. Republikeinen zijn fel tegen het versneld verhogen van de staatsschuld, terwijl Democraten een grote steunende rol van de overheid voorstaan voor de minder bedeelden in de maatschappij. Gezien het nationale karakter van de natuurramp kwamen beide partijen echter toch tot een akkoord. Harvey is de zwaarste orkaan in Texas in de laatste vijftig jaar. Als gevolg van overstromingen en harde windstoten vielen er tientallen doden en werd er een totale schade van 150 tot 180 miljard dollar aangericht.

Trump jr. getuigt voor Senaatscommissie over banden met Rusland Donald Trump jr., zoon van de Amerikaanse president, heeft donderdag voor de inlichtingencommissie van de Amerikaanse getuigd over de ontmoeting die hij vorig jaar had met een Russische advocaat die mogelijk belastende informatie had over Hillary Clinton. Het campagneteam stemde daarmee in om "iets te weten te komen over haar geschiktheid voor het presidentschap", staat te lezen in een schriftelijk verklaring die Trump jr. bij het verhoor achter gesloten deuren aan de commissie heeft overlegd. Op de verklaring heeft de New York Times de hand weten te leggen. De onthulling over de ontmoeting, afgelopen juli, wordt door sommigen gezien als een van de bewijzen dat het team rond de - destijds nog - Republikeinse kandidaat op de hoogte was van de Russische pogingen de verkiezingen te beïnvloeden. De informatie over Clinton was volgens een tussenpersoon, die contact opnam met Trump jr. om de afspraak te regelen, afkomstig van de Russische overheid. Lees ook: Trump jr. deelt gevoelige e-mails over Russische informatie Trump jr. is daarom opgeroepen om te komen getuigen voor de inlichtingecommissie van de Senaat. Het is één van de vijf onderzoeken die er momenteel lopen naar de banden van Trumps campagneteam met de Russen. Ook wordt bekeken of de president pogingen heeft gedaan om deze onderzoeken te saboteren. Zo ontsloeg de president dit voorjaar FBI-directeur James Comey nadat deze om extra middelen voor zijn eigen onderzoek vroeg. Tijdens die getuigenis verklaarde Trump jr. volgens de New York Times onder meer dat hij "altijd al van plan was" om zijn eigen advocaten te raadplegen over de "bruikbaarheid" van de informatie die de Russische bron hem zou geven. "Waar het de conditie en het karakter van een presidentiële kandidate betrof, vond ik dat ik op zijn minst moest horen wat zij [de advocaat, red.] te zeggen had. Afhankelijk van de informatie die ik zou krijgen, zou ik mijn eigen advocaten raadplegen over de vraag wat we er verder mee moesten doen." Trump jr. heeft eerder al verschillende verklaringen afgelegd over zijn ontmoeting met de Russen. Zo zei hij aanvankelijk nooit met Russische bronnen gesproken te hebben, later werd dat afgezwakt tot "nooit met officiële regeringsbronnen gesproken". Toen het nieuws over de ontmoeting in de Trump Tower alsnog uitlekte stelde hij aanvankelijk dat de afspraak ging over adoptie. Pas later moest hij erkennen dat inderdaad op de uitnodiging inging omdat de bron mogelijk schadelijke informatie over Clinton bezat. Lees ook: Trumps Rusland-affaire in tien vragen

Russische nepaccounts kochten advertenties op Facebook In de maanden rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben nepaccounts die vanuit Rusland werden onderhouden duizenden advertenties op Facebook geplaatst. Het gaat om zo'n 450 accounts die tussen juni 2015 en mei 2017 ongeveer drieduizend advertenties hebben geplaatst ter waarde van in totaal 100.000 dollar (84.000 euro). Dat meldt Alex Stamos, veiligheidschef van Facebook. De meerderheid van deze advertenties richtte zich niet direct op de presidentsverkiezingen of een specifieke kandidaat maar waren gericht op het vergroten van ideologische en sociale verschillen. Zo gingen de advertenties over homorechten, immigratie of het recht om een wapen te hebben. Facebook heeft de nepaccounts inmiddels verwijderd. Ook liet het bedrijf weten de bevindingen met de Amerikaanse autoriteiten te hebben gedeeld.

Vijftien staten vechten einde DACA aan Vijftien staten en het District Columbia hebben aangekondigd het mogelijke stopzetten van de DACA-regeling via de rechter aan te zullen vechten. De regering-Trump kondigde dinsdag aan om de Deferred Action for Childhood Arrivals die minderjarige kinderen van illegale migranten in de VS beschermt tegen uitzetting, af te willen schaffen. Volgens de staten zou de motivatie van Trump, tenminste gedeeltelijk een "discriminerende achtergrond" hebben tegenover Mexicanen. De dagvaarding verwijst naar Trumps uitlatingen tijdens zijn presidentscampagne, waarin hij Mexianen "dieven en verkrachters" noemde. Zes maanden de tijd De Amerikaanse regering heeft een overgangsperiode van zes maanden ingesteld, waarin het Congres een oplossing moet vinden voor de DACA-regeling. Trump zei er "alle vertrouwen" in te hebben dat de partijen het in die tijd eens zouden worden. Tegenstanders noemen het stopzetten van de regeling wreed: zo'n 800.000 minderjarigen kunnen worden uitgezet als er een einde aan wordt gemaakt. De staten die het besluit aanvechten zijn New York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, het District Columbia, Hawaii, Illinois, Iowa, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont and Virginia

Jeff Sessions kondigt einde DACA aan De regeling voor migranten die als minderjarige illegaal de Verenigde Staten zijn binnengekomen, wordt ingetrokken. Dat heeft minister van Justitie Jeff Sessions bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Met het Deferred Action for Childhood Arrival-programma (DACA) werd gedoogd dat 800.000 jongeren, zogenoemde dreamers, hun Amerikaanse rijbewijs haalden, en konden werken en studeren. Lees hier meer over het besluit van de regering.

De brief die Obama voor Trump achterliet in het Witte Huis Op de dag van de inhuldiging van Donald Trump als president van de Verenigde Staten liet zijn voorganger Barack Obama een brief voor hem achter op het bureau van het Oval Office. Nieuwszender CNN zette de brief zondagmiddag online. De brief Geachte meneer de president, Gefeliciteerd met uw uitzonderlijke campagne. Miljoenen hebben hun hoop op u gevestigd, en ieder van ons, ongeacht onze partij, zou tijdens uw ambtstermijn moeten uitkijken naar groeiende welvaart en veiligheid. Dit is een uniek ambt zonder heldere handleiding voor succes, dus of enig advies van mijn kant veel zin zal hebben, betwijfel ik. Sta me toch toe terug te blikken op de afgelopen acht jaar. Ten eerste, beiden zijn we, ieder op onze eigen manier, gezegend met grote voorspoed. Dit geluk is niet iedereen gegund. Het is aan ons om alles te doen om meer ladders naar succes te bouwen voor ieder kind en ieder gezin dat bereid is hard te werken. Ten tweede, Amerikaans leiderschap is in deze wereld werkelijk onontbeerlijk. Het is aan ons, door onze daden en het voorbeeld dat wij stellen, de wereldorde te handhaven die sinds het einde van Koude Oorlog geleidelijk is gegroeid, en waarvan onze welvaart en veiligheid afhankelijk zijn. Ten derde, we bekleden dit ambt slechts tijdelijk. Dat maakt ons tot hoeders van de democratische instituties en tradities - zoals de rechtsstaat, scheiding der machten, gelijkheid voor de wet en burgerrechten - waar onze voorouders voor gevochten en gebloed hebben. Ongeacht de beslommeringen van het dagelijkse politieke bedrijf is het aan ons om dat gereedschap van onze democratie ten minste zo sterk achter te laten als we het hebben aangetroffen. En tot slot, neem te midden van alle gebeurtenissen en verantwoordelijkheden de tijd voor vrienden en familie. Ze zullen u bijstaan op in de onvermijdelijke moeilijke tijden. Michelle en ik wensen u en Melania het beste aan het begin van dit grote avontuur, en wees ervan verzekerd dat we klaarstaan om zo goed als we kunnen te helpen. Veel succes en Gods zegen, BO

Obama luisterde Trump Tower niet af Er is geen bewijs gevonden dat de regering van president Obama een jaar geleden Trump Tower liet afluisteren. Dat concluderen het ministerie van Jusitite en de FBI na onderzoek. Trump beweerde in maart dat Obama hem in oktober 2016 had laten afluisteren. Volgens Trump zouden onder meer zijn telefoons zijn afgetapt. "Hoe diep is Obama gezonken dat hij mijn telefoons tijdens het zeer heilige verkiezingsproces liet tappen", twitterde hij in maart. "Dit is Nixon en Watergate. Slechte (of zieke) man!" realDonaldTrump Donald J. Trump How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! 4 maart 2017 @ 12:02 Volgen Wiretapping

Trump verzocht vervolgens het Congres om een onderzoek te starten of de regering van zijn voorganger hem in de aanloop naar de presidentsverkiezingen had afgeluisterd. Een week na de aantijgingen nuanceerde voormalig Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer de uitspraken van Trump. De president zou met wiretapping, wat afluisteren van een telefoonlijn betekent, meer algemene spionage van Trump Tower bedoelen, aldus Spicer. Met bewijzen of een toelichting dat Trump zou zijn afgeluisterd kwam de president nooit.

Geen 'shutdown' Amerikaanse overheid om budget voor de muur Foto Roy Dabner/EPA Donald Trump lijkt voorlopig af te zien van het dreigement de Amerikaanse overheid te sluiten als het Congres er in oktober niet in slaagt geld vrij te maken voor een muur op de grens met Mexico. Dat schrijft The Washington Post vrijdag. "Bouw de muur", zo herhaalde Trump zijn campagneslogan tijdens een bijeenkomst in Phoenix, eerder in augustus. "De Democraten willen niet dat we dit doen. Maar geloof me, die muur komt er, al moeten we de regering dwingen tot een 'shutdown' totdat het geregeld is." Dat zette de zaak op scherp, want in oktober moet een nieuw overheidsbudget worden goedgekeurd. Als de budgetten inderdaad worden bevroren, kan de federale overheid bijvoorbeeld geen ambtenarensalarissen betalen. Trump heeft 1,6 miljard dollar nodig. Daarmee moet een stuk van de muur van bijna 120 kilometer lang worden gebouwd. realDonaldTrump Donald J. Trump With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other. 27 augustus 2017 @ 13:44 Volgen Maar kort na Trumps uitspraak nam het Witte Huis achter de schermen contact op met de Republikeinen in het Congres. De overheid hoeft de deuren niet te sluiten als dat geld in oktober niet in het budget past. De eis is niet volledig van de baan, volgens The Washington Post: Trump wil dat de financiering van de te bouwen muur wél wordt opgenomen in de begroting voor december. Er staat de Republikeinen wat dat betreft nog een flinke strijd met de Democraten te wachten.

Trump spreekt met Saoedi-Arabië over Qatar Donald Trump hoopt dat er een diplomatieke oplossing is voor het conflict tussen Saoedi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten aan de ene kant en Qatar aan de andere kant. Dat heeft hij gezegd in een telefoongesprek met koning Salman van Saoedi-Arabië, meldt het Witte Huis. In juni verbraken de vier landen hun diplomatieke en economische banden met Qatar. Dat deden ze omdat Qatar volgens hen terrorisme financiert. Donald Trump leek in die analyse mee te gaan door te tweeten dat Saoedi-Arabië "zei dat ze een hard standpunt in zouden nemen op het financieren van extremisme, en alle referenties wezen naar Qatar." Op de achtergrond speelt echter dat Qatar ook samenwerkt met Iran, de aartsvijand van Saoedi-Arabië. Toch is Trump er veel aan gelegen de situatie op te lossen. Zowel Saoedi-Arabië als Qatar zijn belangrijke bondgenoten van de VS. In Qatar staat de belangrijkste militaire basis van de VS in het Midden-Oosten. Daarvandaan worden missies uitgevoerd in de hele regio, zoals in Irak, Syrië en Afghanistan.

Trump: "100 procent steun voor slachtoffers Harvey" Donald Trump heeft maandagavond "100 procent steun" toegezegd aan de getroffenen van de orkaan Harvey. De president brengt dinsdag een bezoek aan de getroffen gebieden in de staat Texas en gaf maandag alvast een persconferentie over de situatie: "Het herstel zal lang en moeilijk worden", sprak Trump. "Elk middel dat ik tot mijn beschikking heb, zal worden ingezet. Jullie krijgen wat je nodig hebt en het zal snel gebeuren." Eerder al lieten leden van het Amerikaanse Congres weten geld vrij te willen maken voor de slachtoffers. Zo'n 30.000 mensen in Houston hebben inmiddels hun huis moeten verlaten doordat grote gebieden als gevolg van het noodweer onder water kwamen te staan. "We zullen de getroffenen helpen", liet een woordvoerder van Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, weten. "De eerste stap is een formeel verzoek om middelen aan de regering." President Trump on recovery funding: “I think you’re going to see very rapid action from Congress” https://t.co/x8Xz559m7m — CNN Politics (@CNNPolitics) 28 augustus 2017 Trump zegde toe hierover met het Congres in gesprek te zullen gaan. De president liet tevens weten zaterdag, als de orkaan opnieuw heeft toegeslagen, mogelijke nog een tweede bezoek te brengen aan Texas en het eveneens getroffen Louisiana.

‘Trump was tijdens presidentscampagne bezig met Trump Tower in Moskou’ Terwijl Donald Trump in de race was voor het presidentschap van de Verenigde Staten, maakte zijn bedrijf plannen voor het bouwen van een enorme Trump Tower in Moskou. Dat hebben bronnen die bekend waren met de plannen verklaard tegenover The Washington Post. Het bouwen van een Trump Tower in Moskou is een lang gekoesterde droom van Trump: tussen 1991 en 2013 deed hij verwoede pogingen om het project van de grond te krijgen. Het was echter niet bekend dat ook eind 2015 en begin 2016 gesprekken plaatsvonden. Trump heeft altijd beweerd dat hij geen zakelijke belangen heeft in Rusland. realDonaldTrump Donald J. Trump For the record, I have ZERO investments in Russia. 26 juli 2016 @ 22:50 Volgen Lees ook: De Russische contacten van Donald Trump De van oorsprong Russische projectontwikkelaar Felix Sater vroeg Trump naar Rusland te komen, een verzoek waar nooit gehoor aan werd gegeven. Eind 2015 schreef hij een e-mail aan Trump waarin hij hem zei dat hij naast zijn presidentschap ook spoedig de bouw van een van de grootste woontorens ter wereld zou kunnen vieren. Hoewel door Trumps bedrijf een intentieverklaring werd ondertekend, kwamen de vergunningen nooit rond. Eind 2016, net voor het begin van de primaries, werden de plannen daarom wederom opgeborgen.