Overstromingswater Harvey blijft stijgen in VS

Zo’n dertigduizend mensen hebben de komende dagen in de Verenigde Staten noodbehuizing nodig vanwege de wateroverlast die is ontstaan door de tropische storm Harvey. Het water van de overstromingen bereikt pas woensdag of donderdag zijn hoogste stand, zei de chef van het agentschap voor rampenbestrijding FEMA Brock Long maandag tijdens een persconferentie.

Naar verwachting zal de storm de komende dagen nog veel meer schade veroorzaken in de Amerikaanse staat Texas. Ook hebben waarschijnlijk meer dan 450.000 mensen uiteindelijk hulp nodig van Amerikaanse autoriteiten, schrijft AP.

Hulpdiensten zijn in een groot gebied aan het werk om slachtoffers te helpen. Tussen de dertig en vijftig counties (provincies) zijn volgens Long getroffen.

Harvey kwam vrijdag aan land en raast sindsdien langs de kust van Texas. Er vielen minstens vijf doden. Op sommige plekken is meer dan 64 centimeter regen gevallen. Meerdere rivieren traden buiten hun oevers door de overvloedige neerslag.

Houston zwaar getroffen

Vooral Houston, de vierde stad van de VS, werd getroffen door de zware windstoten en hevige regenval. Delen van de stad liepen onderwater. Volgens de National Hurricane Center zal Harvey zich in de loopt van maandag naar het noordoosten verplaatsen richting de staat Louisiana. Die staat is ook al een aantal dagen getroffen door zware regenval.

Harvey is de zwaarste orkaan die de VS treft in dertien jaar tijd. President Trump zal dinsdag een bezoek brengen aan het rampgebied.