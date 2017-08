De NPO gaat veel meer geld vrijmaken voor online

De publieke omroep NPO gaat zijn online budget verdriedubbelen, van 20 miljoen naar 60 miljoen euro per jaar. Dit om beter in te spelen op de trend dat steeds meer mensen online video kijken, in plaats van gewone televisie. De verhoging gaat ten koste van het budget voor lineaire tv en radio. Ter vergelijking: de NPO besteedt jaarlijks 400 miljoen aan televisie.

Dit zei bestuursvoorzitter Shula Rijxman maandag in Hilversum op de seizoenspresentatie van de NPO. Het geld is bedoeld voor het uitbouwen van de video-on-demand-platforms als NPO Plus en het maken van online only programma’s.

‘Must see’

Volgens tv-directeur Frans Klein van de NPO moet televisie zich vooral richten op „must see”: nieuws, sport en liveprogramma’s waar je met vrienden of het gezin naar kijkt. Volgens Klein zijn de tijden rijp voor samen kijken: „Mensen willen gewoon weer op een rijke, sociale manier met elkaar omgaan.” Als voorbeeld noemt hij de hoge kijkcijfers van het EK voetbal voor vrouwen. Series en andere vooraf opgenomen video zijn volgens hem geschikter voor online.

Eerder was er veel kritiek op het beleid van de publieke omroep op onlinegebied: Forse kritiek van omroepen op het online beleid van de NPO

De NPO zoekt verder naar een nieuw dagelijks programma in de vooravond, op NPO 1 dat in de plaats moet komen van De Wereld Draait Door, in de maanden dat die talkshow op vakantie is. Het ritme wordt: half jaar op, half jaar af; ongeveer zoals Jeroen Pauw en Eva Jinek hun talkshows afwisselen.

De publieke omroep zoekt nog naar een presentator die dat dagelijkse programma kan presenteren. Rijxman heeft bij voorkeur een vrouw. Klein zoekt een gezicht waar je iedere dag naar kunt kijken. Jinek, die de seizoenspresentatie presenteerde, solliciteerde ter plekke voor de functie. Klein vroeg schertsend: „Ben je er klaar voor?”

Facebook en Google moeten meebetalen

Rijxman zei in haar toespraak dat grote online mediabedrijven als Facebook en Google voortaan mee zouden moeten betalen aan de publieke omroep, omdat die ook veel zouden verdienen aan het doorgeven van NPO-programma’s. Zij doelde hier op een nog te ontwikkelen extra belasting voor online mediaconcerns. Geld van Facebook en Google zou volgens Rijxman in het NPO Fonds moeten, waarin extra geld voor drama en documentaires wordt gereserveerd. „Laat ze iets terugdoen.”