Dodental in Sierra Leone boven de duizend

Het dodental als gevolg van de modderstromen in Sierra Leone twee weken geleden is opgelopen tot boven de duizend. Tijdens een herdenkingsdienst zondag maakte lokale autoriteiten bekend dat er nog zeker zeshonderd mensen vermist zijn, schrijft AP. Naar verwachting zijn zij niet meer in leven.

Eerder was al duidelijk dat er in ieder geval 450 mensen bij het natuurgeweld waren omgekomen. De modderstromen teisterden op 14 augustus het dorpje Regent, ten zuiden van de hoofdstad van Sierra Leone. De aangrenzende en gelijknamige heuvel Regent stortte in.

Honderden doden zijn inmiddels begraven. Reddingsdiensten zijn nog altijd op zoek naar slachtoffers terwijl de aanhoudende regen in het land mogelijk tot nieuwe levensbedreigende modderstromen kan leiden.

Risico’s gedurende het regenseizoen

Het arme Sierra Leone is niet goed voorbereid om grote hoeveelheden water te verwerken. Daarnaast is de behuizing in het land vaak van slechte kwaliteit en daarom niet bestendig tegen modderstromen. Veel mensen lopen daarom elk jaar tijdens het regenseizoen risico.

Duizenden mensen zijn naar aanleiding van de laatste modderstromen geëvacueerd. Hulporganisaties delen voeding en water uit om te voorkomen dat de crisis groter wordt.