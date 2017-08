Zwarte dag Nederlanders op US Open

Tennisser Robin Haase is al in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Dat de Nederlander voor het eerst een geplaatste status had, mocht niet baten. Kyle Edmund zette Haase in drie sets aan de kant: 3-6, 5-7, 3-6. Ook Kiki Bertens en Richel Hogenkamp verloren in de eerste ronde.

Haase kende een slechte start op het laatste grandslamtoernooi van het jaar. De tennisser die onlangs op het Masters-toernooi in Montreal nog tot de halve finales reikte, kwam er in de eerste set niet aan te pas tegen Edmund. Hij werd op 3-4 achter gebroken en verloor de set snel met 6-3.

In het tweede bedrijf ging het beter en wist de Nederlander zijn tegenstander op 5-4 zelfs te breken. Het mocht echter niet baten voor Haase, aangezien hij zijn eigen service meteen weer weggaf. Ook in de derde set was de Brit, die ondanks de geplaatste status van Haase slechts zes plekken lager op de wereldranglijst staat, de bovenliggende partij.

Bertens verliest eveneens

De andere Nederlandse tennisser met een geplaatste status redde het evenmin op de US Open. Kiki Bertens (WTA-24) verloor in twee sets van de Griekse Maria Sakkari, de nummer 95 van de wereldranglijst.

Bertens zat geen moment goed in de wedstrijd en keek na drie games al een dubbele break achterstand aan. Uiteindelijk verloor ze de eerste set met 3-6. In het tweede bedrijf vocht de Wateringse zich meer in de wedstrijd, maar uitzicht op het wegpoetsen van de achterstand had ze niet. De speelster liep continu achter de feiten aan en verloor haar opslag op 4-5 en daarmee de wedstrijd.

Het is voor Bertens de vierde keer op rij dat ze op een niet-gravel grandslamtoernooi wordt uitgeschakeld. De Nederlandse won deze zomer haar vierde WTA-titel, maar dat was wederom op gravel. Op andere ondergronden, zoals het hardcourt van de US Open, wil het niet echt lukken.

Ook Hogenkamp onderuit

Ook Richel Hogenkamp kwam op de US Open niet tot de tweede ronde. De Nederlandse moest haar meerdere erkennen in Arina Rodionova. In twee sets werd het 5-7, 5-7.

In de eerste set werd Hogenkamp tweemaal gebroken, op 4-3 en 5-6. In de tweede set kwam de speelster al snel op achterstand maar wist ze op 3-5 nog terug te komen tot 5-5. Daarna sleepte de Australische met een break de partij binnen.