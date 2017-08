Game of Thrones shockeert op de valreep

Game of Thrones bewaarde het best voor de finale in seizoen zeven. ‘Littlefinger’ Baelish de keel doorgesneden na één intrige te veel. De Muur die viel door drakenvuur. En het allerbeste (spoiler!): het moment dat koning Jon Snow en koningin Daenerys na veel smachten en broeien met elkaar in bed duiken – en tegelijk wordt onthuld dat ze eigenlijk broer en zus zijn.

Shock! En dat was nodig na een spectaculair, maar voorspelbaar seizoen waarvan de oude, gevleugelde woorden ‘you know nothing, Jon Snow’ het motto konden zijn. Maandag zond HBO – in Nederland via Ziggo – de laatste aflevering uit. In dit voorlaatste seizoen spitste Game of Thrones, de grootste tv-show op aarde, zich toe op een Jon en Daenerys-show. Met Snow opnieuw als nobele, maar onhandige brokkenpiloot die door de dames wordt gered. Eerder waren dat al wildevrouw Ygritte, halfzus Sansa die hem van een hopeloze veldslag verloste en heks Melissandra (Carice van Houten) die hem uit de dood opwekte. Ditmaal heeft de trotse koningin Daenerys corvee om de brekebeen te helpen.

Stroomversnelling

Even recapituleren: in seizoen zeven is banneling Daenerys met een armada van castraten, Dothraki-ruiters en draken van het Afro-Aziatische continent Essos overgestoken. In Westeros hoopt ze rivale Cersei van de IJzeren Troon te stoten: het strijdverloop wisselt. Het ware gevaar schuilt achter de Muur, waar een zombieleger opmarcheert. Om dat te voorkomen, onderwerpt de kersverse koning van het Noorden Jon Snow zich tegenstribbelend aan Daenerys. Gelukkig heeft ze een oogje op hem: ze verkoolt dit seizoen onderdanen voor minder.

In seizoen zeven raakt alles in een stroomversnelling: losse strijdtonelen smelten samen in de opmaat naar de apocalyptische clash van zombies, mensen en draken. De makers hebben zichtbaar haast: dynastieën vallen als herfstbladeren, vloten zinken, kastelen vallen, legers verkolen. Zoveel haast dat de verhalende logica vaak overboord ging. Met name in episode zes, waar Snow in een absurde expeditie achter vijandige linies infiltreert om een zombie te ontvoeren en de wereld zo van hun bestaan te overtuigen. Daar heb je als koning personeel voor, maar de pointe is dat Snow Daenerys zo tot een reddingsoperatie met draken dwingt.

Foto AP/HBO

Doet dat gebrek aan narratieve logica ertoe? Het werd royaal gecompenseerd met spektakel: zombie-ijsberen! En miljoenen GoT-fans kunnen nu op internetfora nog absurdere theorieën verzinnen. Maar het is wel degelijk een stijlbreuk in deze quasi-middeleeuwse fantasy-serie, waar extreem geweld en ontaarde seks knap in balans bleven met strakke plots, politieke bespiegelingen en uitgesponnen intriges geplukt uit de mythologie, Shakespeare en de wereldgeschiedenis.

De narratieve shocks misten dit jaar: het hele ensemble van helden en schurken leek te overleven. Gelukkig was er op de valreep de dood van Littlefinger en de taboeseks van de brave Jon en Daenerys.

Ten slotte: voor seks bij kaarslicht was dit seizoen weinig tijd. Opmerkelijk: bed en bad waren rustpunten in GoT. Daar namen de helden poedelnaakt en gephotoshopt de tijd voor lange uitlegdialogen. Het leidde zelfs tot een nieuw woord: ‘sexposition’. Inmiddels heeft iedereen het te druk met de oorlog en blijven maliënkolder en bontmantel zedig aan – tot de laatste vijf minuten.

Of de seks terugkeert? Onwaarschijnlijk. Want in seizoen acht, dan krijgen de helden het pas echt druk.