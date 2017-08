Drie waarschuwingen, dat vergeven beleggers niet

Het kan elk bedrijf een keer overkomen: resultaten die achterblijven bij de verwachtingen. Als het een tijdje tegenzit in die ene markt bijvoorbeeld, of als blijkt dat je misschien toch te veel hebt betaald bij die overname van drie jaar geleden. Er zit dan soms niets anders op dan een winstwaarschuwing af te geven en te hopen dat aandeelhouders het snel vergeten.

Een tweede waarschuwing vergeven kost beleggers vaak al aanzienlijk meer moeite. Niettemin komen bedrijven soms ook daar nog mee weg, weet analist Jos Versteeg van zakenbank Theodoor Gilissen. Maar drie winstwaarschuwingen in korte tijd, dat is zelfs de trouwste aandeelhouder te gortig. „Die zal dan ook denken: heeft het management nog wel grip op de zaak?”

Het overkwam het Frans-Nederlandse beveiligingsbedrijf Gemalto dit jaar. En dat terwijl het, inmiddels Amsterdamse, concern in zijn jaarcijfers van begin maart nog redelijk hoopvol was over de vooruitzichten voor 2017. Nog geen drie weken later moest Gemalto de verwachte winst echter al naar beneden bijstellen. In april en eind juli ging dat cijfer opnieuw omlaag.

Zo veel negatief nieuws lijkt onlogisch voor een bedrijf dat producten maakt die in vrijwel elke broekzak zitten. Gemalto is niet alleen de grootste fabrikant van simkaarten voor mobiele telefoons, maar maakt ook beveiligde chips voor betaalpassen en beveiligde elektronische identiteitsbewijzen. Allemaal producten die door steeds meer mensen worden gebruikt.

Van 63 naar 43 euro

Het probleem zit in de betaalafdeling, en dan vooral in de Verenigde Staten. Daar stappen consumenten niet zo snel over van betaalpassen met een magneetstrip naar de veiligere variant met de zogeheten EMV-chip. Het gevolg is dat Gemalto de geschatte omvang van die markt dit voorjaar flink omlaag moest bijstellen, met „dubbelcijferige” percentages.

Eén vergissing is tot daaraan toe, maar daarna moet je jezelf een spiegel voorhouden.

Beleggers straften die boodschap en de daaropvolgende winstwaarschuwingen keihard af. Van de ruim 63 euro die het aandeel Gemalto halverwege maart kostte, was na de derde tegenslag eind juli bijna eenderde verdampt. Zeker tien analisten verlaagden hun koersdoel voor het aandeel, in sommige gevallen zelfs met meer dan een kwart.

Is de tegenslag daarmee voorbij? Volgens analisten valt dat nog te bezien. Want als een bedrijf de ernst van problemen tot drie keer toe onderschat, wie zegt dan dat het niet nog een vierde keer gebeurt? „Je moet je gaan afvragen of het bestuur wel voldoende in touch is met wat er op de markt gebeurt”, zegt Koen Bender, eigenaar van Mercurius Vermogensbeheer.

‘Hopelijk blijft het hierbij’

Eén vergissing is nog tot daaraan toe, vindt Bender. „Maar daarna moet je jezelf wel een spiegel voorhouden en ervoor zorgen dat het niet nóg een keer gebeurt. En het management van Gemalto heeft het opnieuw laten gebeuren. Ze laten zich verrassen door de marktomstandigheden. Dat komt het vertrouwen van beleggers in het bestuur niet ten goede.”

Voor aandeelhouders zullen de halfjaarcijfers vrijdag daarom spannend zijn, denkt Versteeg, ook heeft Gemalto in de winstwaarschuwing van vorige maand al voorlopige cijfers gepresenteerd. „Natuurlijk, de angel is er in principe uit. Maar iedereen zal zich toch afvragen of het hierbij blijft. Je moet hopen dat ze vrijdag niet met nog meer slecht nieuws komen.”