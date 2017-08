De kinderen van Okawa waren te redden geweest

De kinderen in groep 8 van de Okawa-basischool in het Japanse dorpje Kamaya zongen net een jarig klasgenootje toe, toen de aarde begon te beven. Terwijl de klas heen en weer schudde, hielden de kinderen zich vast aan hun tafeltjes. Zodra de beving voorbij was, leidden de docenten de leerlingen snel het schoolplein op. Niemand was gewond.

Toch zouden van de 78 leerlingen die zich met hun speciale aardbevingshelmen op het hoofd voor de school hadden verzameld, 74 die dag om het leven komen. Het was namelijk 11 maart 2011 - de dag waarop een aardbeving met een kracht van 9,1 op de schaal van richter een tsunami in gang zette die op de Japanse oostkust meer dan 15.000 mensen het leven kostte.

Van wat er de dag van de tsunami gebeurde op de Okawa-school, heeft Azië-correspondent van The Guardian Richard Lloyd Parry deze ijzingwekkende reconstructie gemaakt.

Parry deed in 2011 verslag van de nasleep van de ramp. Gehard als hij was door zijn ervaring als buitenlandjournalist, had hij het ongemakkelijke gevoel dat de verschrikkingen die hij in Japan zag, niet echt bij hem binnenkwamen. Dat veranderde pas meer dan een jaar na de tsunami, toen hij over de Okawa-school hoorde:

“In de jaren die volgden, kwam ik veel overlevenden van en verhalen over de tsunami tegen. Maar naar Okawa bleef ik keer op keer terugkomen. Daar, bij die school, begon het langzaam tot me door te dringen.”

Ondanks het enorme dodental van de ramp, is de tragedie op de Okawa-school uniek. In de rest van Japan stierf maar één ander kind dat op school was toen de tsunami toesloeg. De lokale overheid en de leraren van de basisschool maakten een serie cruciale fouten. Als ze juist hadden gehandeld, waren de kinderen waarschijnlijk in leven gebleven.

Zelfs een schadevergoeding kan voor de ouders van de kinderen niets aan dat gruwelijke besef veranderen, schrijft Parry.