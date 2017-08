Zo houdt Max Verstappen het niet lang meer vol

Het is een uur na het drama in Spa, als in het teamvertrek van Red Bull de ene na de andere hoofdpersoon probeert de boel te kalmeren. Het is goedbedoeld, maar vergeefs – deze keer althans, want er waren al te veel keren dat het mis ging. Voor het buffet van schnitzels en groenten praat een verslagen ogende Helmut Marko, adviseur van het team, met een gefrustreerde vader Jos Verstappen. De manager staat bij teambaas Christian Horner, die net binnengelopen is.

Van een afstandje zijn geen woorden hoorbaar, maar iedereen met een rudimentair begrip van lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen weet wat er gezegd wordt. Zeker omdat vader Jos kort voor de buffetconfrontatie aan een tafeltje al heeft gezegd hoe hij over het drama denkt: het geduld is op, het kan zo niet meer. De minste kilometers van allemaal, en dat bij een topteam? In de helft van de races de finish niet halen? Dat kán gewoon niet. Intussen loopt Alain Prost richting de schuifdeuren waarachter Max Verstappen in zijn kamertje zit.

GP van België Hamilton is snelste in de Ardennen

De Brit Lewis Hamilton heeft zondag zijn 58ste zege in de Formule 1 behaald. In de GP van België bleef hij met zijn Mercedes de Ferrari van rivaal Sebastian Vettel voor. De Duitser gaat nog wel aan de leiding in de strijd om de wereldtitel, voor Hamilton (220-213). Daniel Ricciardo werd na een briljante herstart derde. Een botsing tussen de Force India-coureurs Esteban Ocon en Sergio Perez leidde tot een safetycarsituatie, waarna Ricciardo bij de herstart zowel Kimi Räikkönen (Ferrari) als Valtteri Bottas (Mercedes) passeerde.

De Franse viervoudig wereldkampioen gaat – ongetwijfeld – zijn excuses aanbieden. Renault, waar hij sinds dit jaar adviseur is, is immers verantwoordelijk voor de probleemmotor die de Nederlander dwong zijn auto langs de kant te zetten in de mooiste bocht van de Formule 1, Eau Rouge, voor het oog van louter landgenoten.

‘Ik ga dit jaar geen race winnen’

Zaterdag, een half uurtje na de kwalificatie. Verstappen is tevreden, en dat is in dit seizoen ook weleens fijn om te horen. „Deze ronde had meer verdiend”, zegt hij. Hij had het maximale uit de auto gehaald, net als vorig jaar. Toen betekende dat een tweede startplek, nu de vijfde. Dat is dit jaar de realiteit en Verstappen is inmiddels begenadigd realist. Mercedes en Ferrari zijn veel te snel, en dat blijft de rest van het seizoen ook zo. Dus snelle rondes als die laatste in de kwalificatie, een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, zijn dan lichtpuntjes voor iemand die alleen wil winnen, maar dat nu niet kan. Met al die uitvalbeurten, buiten zijn schuld om – botsingen in de eerste bocht, motorproblemen, remproblemen – zijn de race-eisen ook wat lager geworden. Verstappens realisme lijkt soms ook een manier om verwachtingen van fans te temperen, zeker die tienduizenden Nederlanders die op zondag langs de baan zouden zitten: jongens, verwacht geen wonderen. Zijn vader had buiten het Red Bull-vertrek tegen Ziggo Sport stellig gezegd dat Max geen race meer gaat winnen dit jaar. „Nou, daar heeft hij helemaal gelijk in”. Verstappen glimlacht.

Zondag, twee uur voor de race. De fanzone is voor de vierde dag op rij volgelopen met Nederlanders die met liefde een uur of twee op bospaadjes in de file staan om Verstappen te zien rijden. „Ik denk dat succes deels belangrijk is voor zijn fans”, zegt Joke uit Uden, wier stem op het kunstgras voor het podium amper boven de harde bas van de dj uitkomt. Zijn de fans wel een beetje geduldig, was de vraag aan een paar van hen, zo vlak voor een race die volgens Verstappen zelf heel voorspelbaar zou worden. „Maar je moet ook realistisch zijn”, zegt ze. „En hij is pas negentien hè?”

„Het is een combinatie van succes en wie hij is”, zegt Ben uit Hoek van Holland. „Maar hij heeft nog zoveel jaren te gaan. We verwachten natuurlijk wel dat hij een keer wereldkampioen wordt.” Noud, net als Joke afkomstig uit Uden, zegt dat eventueel uitblijven van succes hem niet ongeduldig maakt als fan. „Ik denk vooral dat Max niet heel geduldig is.”

‘En wat zijn dan de opties?’

Zondag, twee uur na het drama. Aan een tafel op de bovenste verdieping van het Red Bull-vertrek valt teambaas Horner voor de zoveelste keer dit seizoen in herhaling. Het is ontzéttend frustrerend voor Verstappen, maar hij zal hier écht sterker uitkomen. Natúúrlijk praat Red Bull met Renault over de problemen, nee, die mógen niet voorkomen. Het gebeurt Ricciardo ook, of we dat allemaal niet willen vergeten. Hij is nog jong.

Wanneer hem wordt verteld dat als je Verstappen en zijn vader zo hoort praten als na deze race, de situatie nu wel degelijk anders klinkt, ernstiger vooral, dan raakt Horner met de zin gefrustreerder. „De situatie is net zo ernstig als hij was de vorige keer dat het gebeurde. Je moet het vanuit een ander perspectief bekijken: zijn motor valt uit voor zijn thuispubliek, er zijn ontzéttend veel mensen – dat is enorm frustrerend. Maar wat er nu gebeurt, daar hebben wij geen controle over.” Maar wat te doen als je coureur zegt dat zijn geduld op raakt? „Welke opties heeft-ie dan? Welke opties heeft-ie?”

‘De grens is bereikt’

Het heeft twee uur geduurd, maar Verstappen schuift toch nog even aan voor wat vragen van de Nederlandse journalisten. Woede en frustratie, zichtbaar toen hij voor de camera’s stond vlak nadat hij was uitgevallen, hebben na wat tijd in zijn kamertje en een snelle hap plaatsgemaakt voor apathie. „Nee, ik houd het zo zeker niet lang meer vol”, zegt hij. „Is de grens bereikt? Nou, het zit er wel tegenaan.” Maar hij moet nog bijna een helft van een seizoen rijden. „Ik moet helemaal niets.”

Niet dat hij weet wat hij anders moet doen. Voor zover Red Bull dat communiceert zitten er geen clausules in zijn contract, dat loopt tot en met 2019. En zelfs als: naar welk team moet hij dan? Maar Verstappen maakt zich al druk over volgend jaar. Of hij zich niet gevangen voelt in de huidige situatie. „Tja, je moet het ermee doen, hè? Maar zo verlies je wel het plezier erin.”

