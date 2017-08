VPRO wil Abbring opnieuw als Zomergasten-presentator

Als het aan de VPRO ligt, zal Janine Abbring volgend jaar voor een tweede keer Zomergasten presenteren. Dat zegt Stan van Engelen, hoofdredacteur van de VPRO, tegen NRC. De VPRO wil nog een ‘officieel gesprek’ voeren met Abbring, maar Van Engelen zegt „heel enthousiast” te zijn. „Deze serie smaakt naar meer”.

Abbring bevestigt dat „de intentie is uitgesproken” voor nog een seizoen Zomergasten, maar dat ze daarover niets met zekerheid kan zeggen: „De kans is groot dat Zondag met Lubach (waar Abbring werkzaam is als eindredacteur, red.) in 2018 ook weer doorgaat.”

Zondag is cabaretière Claudia de Breij te gast, de laatste van zes Zomergasten. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan trok bijna een miljoen kijkers, het hoogste aantal sinds Paul de Leeuw in 2003 in de studio aanschoof bij Joost Zwagerman. De overige afleveringen van dit seizoen trokken tussen de 250.000 en 500.000 kijkers.