Venezolaans leger oefent vanwege ‘dreiging van Trump’

Het leger van Venezuela heeft zaterdag een grootschalige landelijke oefening gehouden, meldt persbureau Reuters. Ook zondag staan er oefeningen gepland. Het is een antwoord op de Amerikaanse president Trump die twee weken terug zei “militaire opties” te overwegen tegen het land dat in een politieke crisis verkeert.

Ook burgers werden opgeroepen zich aan te sluiten bij de oefeningen, via de staatstelevisie: “Alle Venezolanen tussen de 18 en 60 zijn verplicht bij te dragen aan de integrale verdediging van onze natie, tegen de oorlogvoerende dreigementen van de Verenigde Staten.”

Op de staats-tv waren burgers te zien met geweren op hindernisbanen. Ze kregen verder training in man-tegen-man-gevechten. Ook waren er beelden te zien van burgers die zich registreerden als reservist. Het is een poging van de regering van president Maduro om te laten zien dat de Venezolanen één zijn in hun strijd tegen de VS en zich achter hun leider scharen, maar zeer waarschijnlijk waren de inschrijvers slechts ambtenaren en Maduro-aanhangers, schrijft Reuters.

De oppositie bekritiseert de oefeningen. Voormalig presidentskandidaat Henrique Capriles vroeg zich op Twitter af wat de oefeningen Venezuela, waar burgers moeite hebben genoeg eten te kunnen kopen, kosten en noemde het een belediging dat ze plaatsvonden, gezien de vele moorden in Venezuela zelf.

Handel in schulden

Het dreigement van Trump om in te grijpen in Venezuela kwam een paar weken nadat een raad werd verkozen die de grondwet moet herschrijven. Daarin zitten alleen aanhangers van Maduro, de oppositie boycotte de verkiezingen. President Maduro zette daarna het parlement officieel buitenspel, nadat het weigerde trouw te zweren aan de raad.

Vrijdag tekende Trump een decreet waarin het verboden wordt te handelen in schulden van de Venezolaanse regering en het staatsoliebedrijf. Daarmee wil hij Maduro verder onder druk zetten.

Zenders op zwart

Zaterdag gingen journalisten de straat op om te demonstreren tegen het sluiten van twee bekende radiostations. De vergunningen van Caracas 92.9 FM en Magica 91.1 FM werden niet verlengd, nadat ze bijna dertig jaar hadden bestaan. Volgens de journalistenvakbond is er sprake van censuur.

Eerder deze week besloot de Venezolaanse regering om de Colombiaanse zender RCNs en Caracol uit de lucht te halen. Een paar maanden geleden werd de Spaanstalige zender van CNN geblokkeerd. In totaal zijn er dit jaar 49 media gesloten of geblokkeerd door de regering, zegt de journalistenvakbond.