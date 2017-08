Hamilton wint in Spa, Verstappen valt weer uit in ‘thuisrace’

Lewis Hamilton heeft de hervatting van het Formule 1-seizoen aangegrepen om zijn achterstand in de WK-stand te verkleinen. De Brit won in België op Spa-Francorchamps, waar Max verstappen voor het oog van tienduizenden oranjefans al na acht ronden moest opgeven.

Vorig jaar was de ‘thuisrace’ van Verstappen al na één bocht verloren, dit keer mochten de in drommen toegestroomde Nederlanders langs de baan iets langer hopen op een eerste podiumplek sinds Grand Prix van China begin april. Het mocht niet zo zijn; Verstappen haalde voor de zesde keer dit seizoen niet de finish, en zoals zo vaak was het ‘t materiaal dat hem in de steek liet.

Max: hou dit niet lang meer vol

Vader Jos Verstappen stelde dat er eens goed gesproken moet worden met Red Bull Racing, “want dit houdt geen stand op deze manier”. En ook de jonge Nederlander zelf raakt moedeloos en zei tegenover Ziggo Sport “enorm teleurgesteld” te zijn voor zichzelf “en de fans”:

“Dit mag niet gebeuren; na 8 ronden uitvallen. Dat is geen pech meer, maar gewoon slecht. Wat we moeten doen? Zorgen dat dit niet meer gebeurt, dit mag gewoon niet bij een topteam. Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoudt. Niet lang, dat zeker niet.”

Na het wegvallen van Verstappen ontspon zich een spannend duel vooraan het veld. WK-leider Seb Vettel (Ferrari) en diens naaste belager Lewis Hamilton (Mercedes) bleken een klasse apart en verloren elkaar gedurende de 44 raceronden niet uit het oog.

Hamilton zegeviert in 200ste Grand Prix

De twee hielden elkaar constant onder druk. Terwijl er met snelheden van boven de 300 km/u door de Ardennen werd geracet, hoopten beide op een foutje van de ander: Vettel zodat hij voorbij Hamilton kon geraken, Hamilton zodat hij onder de druk vandaan zou komen. Maar iets van dat. Eén keer zette de Duitser zijn Ferrari naast de Mercedes, maar Hamilton verdedigde sterk en pakte zo zijn vijfde zege van het seizoen.

Voor Hamilton - die zaterdag al het record evenaarde van 68 pole positions van Michael Schumacher - betekende de zege in Spa een passend resultaat in wat zijn 200ste race in de Formule 1 was. Over een week gaat de titelstrijd al weer verder, dan in het huis van Ferrari: Autodromo Nazionale di Monza.

Lees hieronder ons slowblog met tweets en video’s over de GP van België terug.

Stand in het WK na 12 van de 20 races 1. Sebastian Vettel 220 punten (+18)

2. Lewis Hamilton 213 (+25)

3. Valtteri Bottas 179 (+10)

4. Daniel Ricciardo 132 (+15)

5. Kimi Raikkonen 128 (+12)

6. MAX VERSTAPPEN 67 (+0)

7. Sergio Perez 56 (+0)

…

18. Stoffel Vandoorne 1 (+0)

Uitslag Grand Prix van België 1. Lewis Hamilton (Mercedes) 44 ronden

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +2,4 sec

3. Daniel Ricciardo +10,8

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) +14,5

5. Valtteri Bottas (Mercedes) +16,5

6. Nico Hülkenberg (Renault) +28,1

7. Romain Grosjean (Haas) +31,6

8. Felipe Massa (Williams) +36,7

9. Esteban Ocon (Force India) +38,2

10. Carlos Sainz (Toro Rosso) +39,5

...

14. Stoffel Vandoorne +57,1

Zege voor Hamilton in 200ste Grand Prix Hij begon in maart 2007 met zijn eerste F1-race, destijds in de McLaren op het circuit van Melbourne. Vandaag was het de 200ste Grand Prix voor Hamilton en die sluit hij af door de zege te pakken. De Brit verkleint het gat in de WK-stand naar Vettel tot 7 punten.

Lewis Hamilton wint de Grand Prix van België, Verstappen valt uit FINISH! Daar is de zwartwit geblokte vlag: Lewis Hamilton wint de GP van België. Seb vettel wordt tweede, Daniel Ricciardo komt als derde over de meet.

Laatste ronde 44/44 Lewis Hamilton gaat als leider de laatste ronde in. Zijn voorsprong op Sebastian Vettel is 1,8 seconden.

Laatste 5 ronden De slotfase is hier en Hamilton leidt nog steeds: 1. Hamilton

2. vettel +1,4 sec

3. Ricciardo +5,9

4. Raikkonen +7,5

5. Bottas +8,9

...

15. Vandoorne +35,4

Hamilton slaat gaatje 36/44 De leider van de race heeft momenteel op die soft band toch een gaatje (+1,6 sec) weten te slaan naar Vettel op de ultra softs. Puik werk van de drievoudig wereldkampioen, die er alles aan gelegen zal zijn te finishen voor Vettel, die het WK leidt.

Bottas laat zich piepelen 35/44 Valtteri Bottas is de verliezer van de safety car-situatie. Na de hervatting wordt hij links ingehaald door Ricciardo en rechts door Raikkonen, waarna de Fin ook nog de bocht mist. zakt van P3 naar P5, slechte zaak voor Mercedes in de strijd om het WK voor constructeurs.

Race hervat! 34/44 En weer onderweg! Hamilton houdt 'm! Vettel zat naast de Brit op het rechte stuk na Eau Rouge maar de Ferrari levert dan toch wat te weinig power om de Mercedes te verslaan.

Safety car nog steeds op de baan 33/44 Hamilton klaagt dat zijn banden en remmen te zeer afkoelen achter de tragere safety car. Vettel zal hem direct op de huid zitten op de - ogenschijnlijk - betere banden voor deze laatste 10 ronden.

VIDEO: de idioterie tussen Perez en Ocon

Iedereen binnen voor nieuw rubber 31/44 Alle coureurs zijn naar binnengekomen. Hamilton en Bottas hebben opnieuw de soft band gemonteerd; een duurzamere band die wel wat minder grip geeft dan de ultra softs die Vettel, Ricciardo en Raikkonen hebben genomen. Blijft die band de resterende 12 ronden goed? Dat zou wel moeten, volgens de prognoses van fabrikant Pirelli. Hamilton kan een ontketende Vettel verwachten. Merkwaardige keuze van Mercedes.

Safety car op de baan! 30/44 Onprofessioneel gedrag van de Force India-coureurs zorgt voor neutralisatie van de race. Sergio Perez en Esteban Ocon gunnen elkaar niets en rijden voor de zoveelste keer tegen elkaar aan; brokstukken op de baan en dat moet worden opgeruimd. Ferrari staat klaar om Vettel te ontvangen voor nieuwe banden.

Alonso valt uit 27/44 Het drama-Alonso duurt voort. De McLaren-Honda geeft weer eens de geest en de Spanjaard rijdt de garagebox binnen. Hij haalde dit seizoen pas drie keer het einde van een race.

Stand halverwege de race 23/44De top 5 ziet er iets anders uit na de pitstops en de tijdstraf voor Raikkonen. Vettel lijkt wel wat comfortabeler op de soft band dan Hamilton, maar de Duitser komt vooralsnog niet dichtbij genoeg om een aanval te plaatsen. 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +1,8 sec

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +5,3

4. Daniel Ricciardo (Red Bull) +22,0

5. Nico Hülkenberg (Renault) +47,2

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) +49,3

...

17. Stoffel Vandoorne (McLaren) +1 ronde

Red Bull betrouwbaarheid laat vooral Max in de steek Max Verstappen is dit seizoen al zes keer uitgevallen, waarvan vier keer door toedoen van mankerend materiaal aan zijn Red Bull-Renault. In Spanje en Oostenrijk crashte de Nederlander zelf uit de race, maar in Bahrein, Canada, Azerbeidzjan en nu België bleek het materiaal simpelweg niet op orde. Teamgenoot Daniel Ricciardo heeft daar echter opvallend minder last van: de Australiër haalde pas twee keer niet de finish; een keer met brandstofproblemen en een keer vanwege falende remmen.

En ja hoor: tijdstraf voor Raikkonen Kimi Raikkonen moet binnenkomen voor een stop-and-go penalty omdat hij niet van het gas afging tijdens de gele vlag-periode toen de bolide van Max Verstappen moest worden opgeruimd. De Fin moet zich dus komen melden in de pit, 10 sec stilstaan en mag dan pas weer door of een bandenwissel ondergaan.

Ook Vettel naar binnen De Duitser heeft twee ronden langer doorgereden en heeft niets goedgemaakt op Hamilton. De Brit ligt weer aan de leiding, Vettel's achterstand is nu 2,6 sec. De vraag is nu even of Ferrari de rest van de race gaat uitrijden op deze set banden, en Mercedes wel nog een tweede stop gaat maken. Beide coureurs staan op de soft band.

Pitstop Hamilton 13/44 Lewis Hamilton is de eerste van de top 5 die binnenkomt; zijn banden leken er minder goed aan toe dan die van Vettel. Kan de Duitser zijn achterstand van ongeveer een seconde in de komende ronde goedmaken en na zíjn stop vóór Hamilton terugkomen op de baan?

VIDEO: mechaniek laat Verstappen weer in de steek

Stand na 10 ronden Terwijl de eerste pitstops plaatsvinden voor de coureurs die waarschijnlijk afwijkend hebben gekozen en twee bandenwissels gaan doen vanmiddag: 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari) +1,6 sec

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +7,4

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) +11,1

5. Daniel Ricciardo (Red Bull) +17,6

'Ongelooflijk' Hoofdschuddend zet hij zijn Red Bull naast de baan. "Ongelooflijk", zegt hij over de boordradio. "Ik kan dit gewoon niet geloven, heb er geen woorden voor." De Renault laat hem opnieuw in de steek. Voor Max is dit de zesde uitvalbeurt in twaalf races dit seizoen.

Max Verstappen valt weer uit in 'thuisrace' Nee toch! na 8 ronden zit zijn thuisrace er weer op: Max Verstappen valt voor de zoveelste keer dit jaar uit met mechanische pech. De Red Bull-Renault laat de Nederlander opnieuw in de steek.

VIDEO: drie naast elkaar met 300+ km/u Dit was de inhaalactie van Alonso op Hülkenberg. verfeefs, blijkt nu enkele ronden later. De Honda achterin de McLaren is simpelweg te zwak en de tweevoudig wereldkampioen ligt weer 10e.

Verstappen met gaatje naar teammaat Ricciardo 4/44 Max kan het tempo van de Ferrari voor hem vooralsnog redelijk volgen. Kimi Raikkonen heeft een gaatje van ongeveer 1,5 sec op de Nederlander, die zelf eenzelfde voorsprong heeft opgebouwd richting Daniel Ricciardo achter hem.

VIDEO: de start

Alonso op stoom 2/44 Stoffel Vandoorne's teammaat Fernando Alonso (McLaren-Honda) startte als 10e en ligt nu al 7e. Hij had net een fraaie inhaalactie op Nico Hülkenberg op het Kemmel Straight. De Vlaming zelf heeft ook twee plaatsen goedgemaakt en ligt op P18.

Verstappen consolideert bij de start van de Belgische Grand Prix Ronde 1/44: De start verloopt uitstekend voor Verstappen; geen crash in de eerste bocht zoals vorig jaar. Hij behoudt zijn positie: 5e. hetzelfde geldt voor de wagens voor hem: Hamilton blijft Vettel voor, Bottas en Raikkonen sluiten aan.

Opwarmronde onderweg Alle wagens goed van hun positie voor de opwarmronde. geen brandende zon, wel wat bewolking aan de lucht.

De startopstelling De top 10 van de kwalificatie van gisteren: 1. L. Hamilton - Mercedes AMG

2. S. Vettel - Ferrari

3. V. Bottas - Mercedes AMG

4. K. Raikkonen - Ferrari

5. M. Verstappen - Red Bull Racing

6. D. Ricciardo - Red Bull Racing

7. N. Hulkenberg - Renault

8. S. Pérez - Force India F1

9. E. Ocon - Force India F1

10. F. Alonso - McLaren

...

20. S. Vandoorne - McLaren

Verstappen start als 5e Max reed gisteren een kwalificatie naar behoren. Achter de Mercedes-coureurs en de Ferrari's was hij de snelste man en dus start hij vanaf P5. Lewis Hamilton evenaarde met zijn 68e pole position het record van Michael Schumacher. https://youtu.be/lIRYrgVhJYQ

Een podium dan? Wellicht. Daar hoeft in principe maar één Ferrari of Mercedes voor weg te vallen. Het is voor verstappen echter al wel negen races geleden dat hij op het podium klom; dat was in China, de tweede race van 2017. Max kreeg daarna te maken met wat incidenten, pech en die vermaledijde zilveren en rode wagens.

Dé vraag is... ...natuurlijk of Max zijn thuisrace kan winnen. Nou, normaal gesproken niet. Mercedes en Ferrari zijn te sterk voor zijn Red Bull, maar aan de andere kant: op spa kan het soms vreemd lopen vanwege het onvoorspelbare Ardennenweer. Maar vooralsnog wordt er niet echt gerekend op een regenbui die de zaak eens flink kan opschudden.