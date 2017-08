Dodental aanslag Barcelona naar 16

Het dodental als gevolg van de aanslagen in Barcelona is opgelopen tot zestien. Anderhalve week na de gebeurtenissen op de Rambla is een 51-jarige Duitse vrouw overleden aan haar verwondingen, zo heeft de Catalaanse politie volgens AFP zondag bekendgemaakt.

Een busje reed vorige week donderdag op de voetgangerspromenade Rambla in op een mensenmassa. Naast de zestien dodelijke slachtoffers waren daarbij ook 120 gewonden te betreuren. Later die dag reden in de Catalaanse plaats Cambrils terroristen in op een mensenmassa. Twee mensen kwamen om als gevolg van die tweede aanval, vijf anderen raakten gewond.

De aanslag is opgeëist door terreurgroepering Islamitische Staat en uitgevoerd door een terroristische cel in Catalonië. De Spaanse veiligheidsdiensten doodden rond de aanvallen zelf al zes verdachten in Barcelona en Cambrils. Twee andere mogelijk betrokkenen overleden als gevolg van een explosie op de dag voor de aanvallen. Twee verdachten zitten nog vast, twee eerder gearresteerde mannen zijn inmiddels vrijgelaten.

Zaterdag vond er in Barcelona een grote protestmars plaats tegen het terrorisme. Honderdduizenden mensen gingen tegelijkertijd de straat om hun afkeer van de terreur te betonen.