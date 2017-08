Verstappen start als vijfde in Spa, Hamilton pakt pole

Er kunnen tienduizenden fans speciaal voor hem zo hard schreeuwen dat hun muur van geluid boven het snerpende geluid van zijn motor uitkomt. Er kan nog zoveel oranje voor hem te zien zijn, op elke vierkante meter van het langste circuit op de Formule 1-kalender. Max Verstappen weet ook: deze sport is vaak akelig voorspelbaar, en hij kan niet harder dan de auto kan, en die kan gewoon dit jaar niet zo hard als al die fans graag zouden zien. Dus werd het voor Verstappen, ook in het raceweekend op zijn thuisbaan, een vijfde plek in de kwalificatie.

Tot vervelens toe moet hij dat al het hele seizoen herhalen, moet hij de verwachtingen temperen. Daar verandert een zomerstop van vier weken, waarvan twee weken de mogelijkheid boden om aan de auto te sleutelen, weinig aan. Red Bull is het derde team in de Formule 1 momenteel, zeker op een circuit met lange rechte stukken als Spa, waar de Renault-motor het duidelijk aflegt tegen die van Mercedes en Ferrari.

Historische poleposition Hamilton

Lewis Hamilton pakte zaterdag een historische poleposition. Voor de 68ste keer in zijn carrière start hij vanaf de eerste plek tijdens de race van zondag - een evenaring van het record van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher, Ayrton Senna haalde de Brit eerder dit seizoen al in met diens helm als aandenken. “Ik wist dat dat record in het vizier kwam natuurlijk”, zei Hamilton vlak na de kwalificatie op de persconferentie. “Het is heel speciaal.”

De beslissing in de titelstrijd tussen Mercedes en Ferrari lijkt af te gaan hangen van welk circuit welk team het beste ligt. Spa werd vooraf als ‘van Mercedes’ gezien.

Klassementsleider Sebastian Vettel (Ferrari) start zondag vanaf plek twee, Hamiltons teamgenoot Valtteri Bottas vanaf drie, Vettels teamgenoot Kimi Raikkonen vanaf vier.

Positief voor Verstappen was wel dat hij ook dit weekend in de aanloop naar de race duidelijk beter is geweest dan zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo. In de vrije trainingen eindigde hij steeds voor hem en ook in de kwalificatie; het onderlinge resultaat daarin is nu 8-4 in het voordeel van de 19-jarige Nederlander.

De Belg Stoffel Vandoorne start zijn eerste thuisrace helemaal achteraan na een gridstraf van maar liefst 65 plekken - een dergelijk hoog aantal is vanzelfsprekend symbolisch - vanwege het vervangen van verschillende onderdelen aan zijn auto.

Vettel blijft nog drie jaar bij Ferrari

In de marge van het racen in Spa maakte Ferrari bekend dat viervoudig wereldkampioen Vettel er nog drie jaar bij de Italianen aan vastplakt. Mercedes-adviseur Niki Lauda maakte eerder op de zaterdag tegen Sky News bekend dat Vettel ook had gepraat met hen, maar dat volgens hem al snel bleek dat de Duitser zou blijven zitten. Eerder in de week werd al bevestigd dat Kimi Raikkonen, inmiddels 37, ook nog een jaar blijft.