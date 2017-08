Lieke Martens op wandel met de arm van Lionel Messi om haar schouder. Vervolgens op de foto met Cristiano Ronaldo, die zich in een warme lofzang tot haar richtte. De voetbalster van het jaar bleef daar in Monaco gewoon zichzelf. Haar elegantie al even indrukwekkend als haar prestaties op het veld. De beelden van Lieke Martens uit Monaco zullen ervoor zorgen dat vrouwenvoetbal in Nederland niet meer weg te denken is. Want achter haar bekroning gaat ook nog een EK-titel van de Leeuwinnen schuil. Straks wacht nog een titel voor de hockeyvrouwen.

Sporten hebben een uithangbord nodig om de massa te beroeren. Daar heeft het Nederland zelden aan ontbroken in de klassieke volkssporten, maar Lidewij, Dafne, Estavana, Ireen, Lieke en Kromo stralen nu ook wervingskracht uit voor hockey, atletiek, handbal, schaatsen, voetbal en zwemmen. Zij zijn de piketpalen voor de populariteit van hun disciplines.

Outstanding als uithangbord is Max Verstappen. De F1-coureur mobiliseert de hele natie achter zijn bolide. Deze zondag zullen de groene flanken van het bucolische circuit Spa-Francorchamps verzinken in een oranjegloed. Zestigduizend Nederlanders worden in de lus van het circuit verwacht om hun idool aan te moedigen. Dat is meer dan een volle Arena of Kuip. De populariteit van de jonge Max overstijgt de volksaard van ingehouden bewondering.

Francorchamps is een uitgelezen circuit voor Verstappen. De bochten halen de snelheid niet uit de race. Michael Schumacher was verliefd op het Waalse circuit en vele rijders met hem. Verstappen spreekt terecht van een thuisrace en niet alleen door de aanwezige fans, ook door de loop van de racebaan. Stuurmanskunst is er belangrijker dan PK’s.

De Grand Prix van Spa-Francorchamps heeft jaren tussen hangen en wurgen geijld. Altijd doken nieuwe financiële problemen op en de politiek was zeer verdeeld over de legitimiteit van subsidiëring. Partijpolitiek maakte het zorgenkindje er nog lelijker op. Maar de race zelf was altijd een feest, een demonstratie van de menselijke superioriteit aan technisch gehannes. Zelfs de groene jongens van Malmedy staan met de mond open bij het zien hoe de rijders de glooiingen van het wonderschone landschap volgen aan maximale snelheid. Door de heraanleg van het tracé en wat gepruts aan de chicanes wordt het circuit door de rijders als spectaculair maar relatief veilig ervaren.

Wijlen Peter Post was een fervente fan van Spa-Francorchamps. Ieder jaar nodigde hij in de buurt een tafel vrienden uit voor een gezellige maaltijd. Na Luik-Bastenaken-Luik bleef hij altijd even hangen in de groene enclave.

Met Max Verstappen heeft de Grand Prix van Spa-Francorchamps een toefje carnaval meegekregen. Absurde verkleedpartijen zorgen voor de pret. Maar natuurlijk is het vooral zijn rijkunst die de massa bindt.

Het Nederlandse voetbal zou een uithangbord als Verstappen goed kunnen gebruiken. Nergens op de velden is nog een half buitenaardse kunstenaar te zien. Het Europese niveau ligt nu ook voor Ajax buiten bereik. En de onmiddellijke toekomst van het Nederlands elftal is precair. Deelname aan het WK is lang niet zeker. Van Venlo tot Enschede wordt gesnakt naar een tovenaar à la Johan Cruijff. Spelers met het lef en temperament van Max Verstappen zouden al een opluchting zijn. Helaas, we zien ze niet. Het is veelzeggend dat bondscoach Dick Advocaat een beroep moet doen op de ouwe lefgozer Robin van Persie.

Hugo Camps is journalist, columnist en schrijver.