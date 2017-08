‘Thaise oud-premier vluchtte naar Dubai’

De oud-premier van Thailand Yingluck Shinawatra is vorige week naar Dubai gevlucht. Dat hebben hooggeplaatste leden van haar partij zaterdag naar buiten gebracht, meldt Reuters. Shinawatra kwam vrijdag niet opdagen bij het Thaise Hooggerechtshof, dat zou bepalen of ze schuldig wordt bevonden aan nalatigheid. Een politiechef zei eerder geen bewijzen te hebben van de vlucht van Shinawatra (50).

De oud-premier kan als ze wordt veroordeeld een gevangenisstraf krijgen van tien jaar. Volgens haar partijleden is ze vorige week via Cambodja en Singapore naar Dubai gevlogen waar haar broer, eveneens oud-premier, Thaksin Shinawatra woont in zelfgekozen ballingschap. Hij ontloopt daarmee een gevangenisstraf die hij in 2008 kreeg opgelegd vanwege corruptie.

De advocaat van Shinawatra liet in een verklaring weten dat de oud-premier vanwege gehoorproblemen niet was komen opdagen, maar rechters gingen ervan uit dat ze was ondergedoken of gevlucht. De zitting werd verplaatst naar 27 september en er werd een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Shinawatra.

Nalatigheid

Shinawatra wordt verdacht van nalatigheid in een zaak over rijstsubsidies: rijstboeren kregen met de subsidie meer dan 50 procent van de marktprijs. Dit leidde tot miljardenverliezen en overproductie. Ze wordt daarbij verdacht van corruptie.

Vrijdag protesteerden zo’n drieduizend aanhangers van Shinawatra buiten de rechtbank in Bangkok.