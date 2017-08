Team Sunweb zet Barguil uit de Ronde van Spanje

De Nederlands getinte wielerploeg Team Sunweb heeft Fransman Warren Barguil uit de Ronde van Spanje gezet. Dat heeft de ploeg zaterdag bekendgemaakt. Barguil wordt gestraft omdat hij zich niet heeft gehouden aan ploegorders: hij weigerde vrijdag in de zevende etappe kopman Wilco Kelderman naar het peloton te helpen nadat de Nederlander had lekgereden.

Barguil, winnaar van het bergklassement en twee etappes in de laatste Tour de France, stond na zeven ritten dertiende in het algemeen klassement, één plek boven de Nederlandse klassementsrenner en ploegmaat Kelderman. Het niet-helpen van Kelderman, die 17 seconden verloor, wordt hem door Sunweb zwaar aangerekend. Barguil zegt het besluit van de ploeg te respecteren:

“Ik moet door een besluit van het team de Vuelta verlaten. Ik voel me erg goed en heb goede benen. Ik zag mezelf in een andere rol en stond te popelen om aan te vallen in de bergen, net zoals ik in de Tour heb gedaan. De Vuelta is een grote ronde en het is teleurstellend dat ik weg moet, maar het is een besluit van het team dat ik moet accepteren.”