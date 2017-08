Nederlandse hockeyvrouwen Europees kampioen

De Nederlandse hockeyvrouwen zijn Europees kampioen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 3-0 van België. Het was de dertiende editie van de EK en de negende Europese titel voor het Nederlandse vrouwenhockey.

De goals van Nederlandse zijde waren afkomstig van Carlien Dirkse van den Heuvel en Kelly Jonker. In de laatste minuut scoorde Naomi van der Assem nog vanuit een strafbal. Eerder in het toernooi speelden de dames ook al tegen België, toen wonnen ze met 1-0.