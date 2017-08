Dode, meerdere gewonden door orkaan Harvey VS

De orkaan Harvey die vrijdag en zaterdag over de kustregio van de Amerikaanse staat Texas raasde, heeft aan in ieder geval een persoon het leven gekost. De lokale krant de Austin American-Statesman bericht verder dat er twaalf tot veertien mensen gewond zijn geraakt.

Het is de eerste bevestigde dode nadat de storm vrijdag- op zaterdagnacht aan land ging. De persoon die is omgekomen, een inwoner van het kustplaatsje Rockport, zat vast in zijn huis toen een brand uitbrak. Doordat de storm zaterdag nog te hevig was, konden veiligheidsdiensten niet naar de getroffen gebieden om eventuele slachtoffers te helpen en een inschatting te maken van de schade.

Hoewel de storm in intensiteit is afgenomen, is het gevaar nog niet voorbij. De komende dagen verwachtten de autoriteiten minstens een meter aan regenval, wat voor overstromingsgevaar kan zorgen in onder meer de grote stad Houston, schrijft AP.

Het grootste leed berokkende Harvey Rockport toe, het kuststadje van tienduizend zielen waar ook de dode was gevallen. De burgemeester van Rockport zei dat de gemeenschap “een klap op haar neus” heeft gekregen, hij sprak tegenover AP van een “wijdverspreide verwoesting”. Huizen, scholen, bedrijven zijn ernstig beschadigd, sommige compleet weggevaagd.

Zonder stroom

In een provincie niet ver van Houston evacueerden de autoriteiten 4.500 gevangenen toen een nabijgelegen rivier buiten zijn oevers begon te treden. Energiebedrijven in Texas zeggen dat een kwart miljoen mensen zonder stroom zitten. De Texaanse gouverneur Greg Abbott maakte zaterdag bekend duizend militairen in te gaan zetten die helpen bij het opruimen van het puin in de staat. Daarbovenop komen nog eens duizend militairen die zoek- en reddingsoperaties uitvoeren.

Harvey is de hevigste orkaan in een decennium tijd die de Verenigde Staten aandoet. Vrijdagavond laat kwam Harvey aan als een categorie 4-orkaan, op de schaal van Saffir-Simpson, waarmee de sterkte van dergelijke stormen wordt aangegeven, met vijf als het maximale niveau. Al snel nadat de orkaan aan land kwam, zwakte die af naar niveau één.

Ook de economie is getroffen door de storm. Harvey raakte de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico; meerdere boorplatformen moesten de productie stilleggen en het personeel evacueren. Trump is zaterdag met stafleden bijeengekomen om de overheidsaanpak van de schade te bespreken.

Rockport, waar de dode viel: