Yellen waarschuwt Trump: houd financiële sector in gareel

Het afbreken van alle wetgeving die de voorbije jaren is ingevoerd om een nieuwe financiële crisis te voorkomen, is een gevaarlijk idee. Met deze boodschap heeft Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, vrijdag de jaarlijkse conferentie van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole geopend.

De speech van Yellen is een nauwelijks verholen boodschap aan president Donald Trump en Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, die af willen van de zogeheten Dodd Frank-wet. Dit omvangrijke pakket regels is het belangrijkste antwoord van Trumps voorganger Barack Obama op de financiële crisis die tien jaar geleden begon.

Yellen herinnerde het gehoor in een hotel in Wyoming er nog eens aan hoe verwoestend de financiële crisis was. „Voor sommigen mogen de herinneringen aan deze ervaring al vervagen”, zei ze. „Van begin 2008 tot begin 2010 gingen netto bijna 9 miljoen banen in de Verenigde Staten verloren.’

Het financiële systeem was tien jaar geleden een „gevaarlijke plek”. Maar daarna kwamen er onder meer stresstests en sterkere kapitaalbuffers voor banken. De regels voor hypotheken werden aangescherpt. En er kwam meer toezicht op derivaten (afgeleide financiële producten) die de crisis hadden verergerd.

„Het bewijs toont dat hervormingen sinds de crisis het systeem substantieel veiliger hebben gemaakt”, aldus de Fed-baas, die verwees naar academisch onderzoek. Ze noemde Trump en de Republikeinen niet expliciet, maar haar boodschap was duidelijk. Ze noemt een typisch door Trump en zijn partijgenoten genoemd argument, dat de berg aan regels uit het tijdperk-Obama de economische groei zou raken. Dat is niet waar, zei Yellen. Het gaat goed met de kredietverlening door banken. En de econoimie is juist gebaat bij financiële stabiliteit. De Fed staat open voor aanpassing van delen van Dodd-Frank, maar alleen in geringe mate: „We kunnen er nooit zeker van zijn dat er geen nieuwe crises uitbreken.”

De termijn van Yellen loopt in februari volgend jaar af. Veelgenoemd favoriet voor haar opvolging is Gary Cohn, Trumps economisch adviseur, die afkomstig is van zakenbank Goldman Sachs.