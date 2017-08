Volkswagen-ingenieur krijgt ruim drie jaar cel

In een strafzaak rondom het dieselschandaal is voormalig Volkswagen-ingenieur Robert Liang veroordeeld tot ruim drie jaar cel en een boete van 200.000 dollar. De straf is zwaarder dan de eis van de aanklagers, zo meldt persbureau Reuters. Liang wordt gezien als een van de hoofdverantwoordelijken achter het gesjoemel met emissietests bij de Duitse autobouwer.

Het team van de 63-jarige Liang ontwierp volgens de aanklagers in 2006 de software die de uitkomsten van emissietests veranderde. Hierdoor kon het gebeuren dat 600.000 Amerikaanse dieselauto’s in werkelijkheid veel meer schadelijke stoffen uitstootten dan in de tests op de rollerbank - soms wel tot veertig keer de toegestane norm. Daarnaast werkte de ingenieur mee om dit buiten het zicht van de media te houden, wat het bedrijf zeven jaar lukte.

In een eerder verhoor gaf Liang de fraude toe. Ondanks dat hij leiding gaf aan het team, was hij volgens zijn advocaten niet het meesterbrein achter de operatie. De ingenieur zou “niet gedreven zijn door hebzucht” maar slechts de orders van de top hebben uitgevoerd, zodat hij zijn gezin kon onderhouden.

Hier ging de federale rechter in Detroit alleen niet in mee. Waar de aanklagers 36 maanden cel eisten, oordeelde de rechter dat Liang veertig maanden de cel ingaat. De oorspronkelijk geëiste boete (20.000 dollar) werd daarbij vertienvoudigd. De rechter hoopt dat door de forse straf bestuurders en ingenieurs bij andere autobouwers zou afschrikken dezelfde misdaad te begaan als Liang.