Topman Samsung vijf jaar de cel in voor omkoping

De topman van Samsung moet vijf jaar de cel in vanwege zijn rol in een affaire rond de dit voorjaar afgetreden president Park. Dat besloot een rechtbank in Seoul vrijdag, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. De openbaar aanklager had twaalf jaar geëist tegen Jay Y. Lee. Toch is de vijf jaar cel een van de hoogste straffen ooit voor een bestuurder van een groot bedrijf in Zuid-Korea.

Volgens de rechter heeft Lee zich schuldig gemaakt aan omkoping, verduistering, het wegsluizen van geld naar het buitenland, het verbergen van winst behaald uit criminele activiteiten en meineed. Hij werd in februari gearresteerd. Lee ontkent de beschuldigingen en gaat in beroep.

Officieel is Lee plaatsvervangend voorzitter van Samsung, maar in feite de belangrijkste man van de Zuid-Koreaanse elektronicagigant. Zijn 78-jarige vader is bestuursvoorzitter maar sinds een hartaanval een paar jaar terug niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding.

Paardrijlessen

De affaire rond Lee maakt deel uit van een veel breder schandaal in Zuid-Korea rond ex-president Park Geun-hye. Lee heeft haar en Parks vriendin Choi Soon-sil omgerekend 34 miljoen euro aan steekpenningen betaald om er een fusie doorheen te krijgen, zei het openbaar ministerie. Met de fusie kreeg Lee meer macht binnen Samsung.

Twee bedrijven die onder de Samsung Group vallen konden met elkaar samengaan nadat een nationaal pensioenfonds, een van de belangrijkste aandeelhouders, ermee had ingestemd. Andere aandeelhouders waren tegen. Choi zou na de betaling van Lee de regering van Park ervan hebben overtuigd met de fusie in te stemmen. De rechtbank acht bewezen dat Lee in ieder geval persoonlijk betrokken was bij het betalen van 5,4 miljoen euro voor paardrijlessen van de dochter van Choi in Duitsland.

Aftreden president

Choi wordt omschreven als een Zuid-Koreaanse ‘Raspoetin’. Ze zou grote invloed hebben gehad op de Zuid-Koreaanse president. Zo schreef ze politieke toespraken van Park, maar had ook zeggenschap in politieke beslissing rond de economie en benoemingen, zonder dat ze zelf een officiële functie vervulde.

Ze zou topmannen van bedrijven, waaronder Samsung, onder druk hebben gezet om geld naar instellingen van haarzelf over te maken. Park trad af als gevolg van de affaire, Choi kreeg drie jaar celstraf.