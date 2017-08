Regeringspartij Angola wint verkiezingen

De Angolese regeringspartij MPLA heeft de algemene verkiezingen in het land gewonnen. MPLA heeft bijna 62 procent van de kiezers achter zich, meldt de kiescommissie vrijdag volgens Reuters. Oppositiepartij Unita haalde bijna 27 procent van de stemmen binnen.

Onlangs stapte José Eduardo dos Santos na 38 jaar op als president van Angola. Door de ruime overwinning van zijn opvolger bij de partij João Lourenço, oud-minister van Defensie, lijkt er weinig te zullen veranderen.

Hoewel een verkiezingsoverwinning van MPLA werd verwacht, valt de winst groter uit dan was voorspeld door opiniepeilers. Toch neemt de steun voor de regeringspartij, die in de jaren tachtig nog door meer dan 80 procent van de bevolking werd gesteund, langzaam af. Volgens NRC-correspondent Bram Vermeulen heeft dat te maken met de afname van het krediet dat Dos Santos krijgt voor het in 2002 beëindigen van de 27 jaar durende burgeroorlog in het land:

“Tweederde van de 28 miljoen Angolezen is jonger dan 25 en kan zich de oorlog nauwelijks nog herinneren. Het vredesdividend van de MPLA raakt op.”

Angola raakte door de ingestorte olieprijs in een zware economische crisis en staat hoog op de lijst met landen die worden geteisterd door corruptie.