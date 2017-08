Vijf doden bij protesten na veroordeling Indiase goeroe

In India zijn vijf doden gevallen bij rellen die ontstonden na de veroordeling van een Indiase goeroe, Gurmeet Ram Rahim Singh. Hij is schuldig bevonden aan de verkrachting van twee vrouwelijke volgers, in 2002. Volgens de Times of India keerden tienduizenden volgers zich meteen na de uitspraak tegen journalisten en de politie.

Volgens de Times of India duwden de demonstranten mediabusjes om en vernielden zij camera’s. Persbureau Reuters meldt dat er op centrale plekken als treinstations en benzinestations vernielingen plaatsvonden door aanhangers van Singh. De onlusten hebben zich voorgedaan in de provincies Punjab en Haryana.

Sekte

Singh, die zichzelf heeft uitgeroepen tot goeroe, is de leider van een sociale en spirituele groep in India. De groep, Dera Sacha Sauda, wordt gezien als een quasi- religieuze sekte met naar eigen zeggen ongeveer 50 miljoen volgers. De sekte zet zich in voor armoede. Dergelijke sektes zijn in India populair, en de leiders van deze sektes hebben niet zelden hun eigen privéleger ter bescherming.

Singh kwam al eerder in opspraak. Begin deze eeuw werd hij beschuldigd van moord. Ook zou hij volgens de BBC mannelijke aanhangers hebben aangezet zich te laten castreren, om zo dichter bij God te komen. Hij is destijds niet veroordeeld.

Chandigarn, waar de uitspraak was en rellen uitbraken.