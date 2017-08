Politieke rel rond ambassadeurs Hongarije

De Hongaarse regering heeft deze vrijdag haar ambassadeur teruggeroepen uit Den Haag. De beslissing is een reactie op uitlatingen van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur in Hongarije, Gajus Scheltema.

In een interview met het weekblad 168 óra vergeleek Scheltema het gedachtegoed van gewelddadige moslimextremisten met de boodschap die het Hongaarse kabinet van premier Viktor Orbán uitdraagt over migranten en politieke tegenstanders: „Ze creëren een vijand volgens hetzelfde principe als de Hongaarse regering.”

Scheltema zei ook meer transparantie te willen omtrent de geldstromen van landen als Nederland richting Hongarije. Hongaarse media berichten regelmatig over vermeende corruptie met EU-fondsen. „We kunnen geen corruptie financieren,” zei Scheltema. „We kunnen een corrupt systeem niet in leven houden.” Bovendien stelde hij dat de gepolariseerde Hongaarse politiek getuigt van een „klassiek marxistisch wereldbeeld”.

Niet langer welkom

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó eiste vrijdag excuses. Indien die uitblijven, zal zijn regering verdere diplomatieke acties ondernemen. „Hongarije is geen boksbal”, zei Szijjártó. Donderdag kondigde hij al aan dat Scheltema niet langer welkom is op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Boedapest. „Wij zijn verheugd dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat”, zei de minister. „Hopelijk doet hij dit zo vlug mogelijk.”

Nog voor bekend werd dat Hongarije zijn ambassadeur terugroept, liet minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders weten dat hij wacht op een precieze vertaling van het interview. „In ieder geval is voor mij duidelijk dat er geen relatie is tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering,” zei Koenders tegenover ANP. „[Die uitspraken zijn] op zijn minst ongemakkelijk. Ik kan mij ook niet voorstellen dat de ambassadeur dat bedoeld heeft.” Volgens Koenders heeft Nederland wel zorgen over andere ontwikkelingen in Hongarije, de ngo-wetgeving in het land en de rechtsstaat. „Daar mag de ambassadeur ook terecht kritiek op leveren”, stelde de minister.

PVV-leider Geert Wilders, die zich in het verleden lovend uitliet over Orbán, mengde zich ook in het debat. Hij noemde Scheltema in een Engelstalige tweet „een idioot”. De PVV heeft Kamervragen gesteld.