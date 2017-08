Politie schiet op verdachten in Venlo

Bij de aanhouding van twee verdachten vrijdagochtend vroeg in Venlo heeft de politie meerdere keren geschoten. Een van de verdachten is daarbij lichtgewond geraakt.

Het tweetal verzette zich bij een garagebox tegen hun arrestatie en probeerde leden van het arrestatieteam te rammen met hun auto. De politie schoot daarop de banden van de auto lek en de ruiten kapot en raakte een van de verdachten met een zogeheten ‘beanbag’. Dat is een zakje gevuld met zand dat wordt afgeschoten vanuit een vuurwapen en een flinke klap veroorzaakt, maar niet het lichaam binnendringt.

De twee mannen uit Utrecht worden verdacht van een mislukte plof- en ramkraak afgelopen nacht in Duitsland, in de buurt van het plaatsje Bottrop.

De Brabantse politie had de verdachte Utrechters in het vizier gekregen in een aantal maanden geleden begonnen onderzoek naar ram- en plofkraken in Nederland en Duitsland. Zij hielden daarbij een gestolen auto in Venlo in de gaten. Met die auto reden de twee mannen in de nacht van donderdag op vrijdag naar Bottrop om te proberen een plofkraak te plegen. Maar zij werden gestoord door een getuige en reden terug naar Venlo.

Bij terugkomst bij de garagebox ron 05.00 uur in de ochtend ging de politie over tot hun arrestatie. Buurtbewoners zeggen tegen De Limburger dat er daarbij ‘zeker tien schoten‘ zijn gelost. In de garagebox zijn wapens gevonden, schrijft de krant. Maar dat kan de politie vooralsnog niet bevestigen.

Later werd nog een derde verdachte opgepakt in Utrecht.