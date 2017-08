Orkaan Harvey wint snel aan kracht

Orkaan Harvey koerst met grote snelheid aan op het vasteland van de Amerikaanse staat Texas. Gouverneur Greg Abbott waarschuwde vrijdagavond voor een “enorme ramp” en vroeg in een brief aan president Trump om meer steun:

“De stormvloed en de hevige regen die met de orkaan gepaard gaat kunnen makkelijk leiden tot miljarden dollars aan schade en vrijwel zeker tot verlies van levens.”

Harvey kan de zwaarste en meest dodelijke orkaan worden boven de VS in de laatste twaalf jaar. De schaal van Saffir-Simpson waarmee orkaankracht wordt gemeten loopt van 1 t/m 5. Orkaan Harvey heeft inmiddels categorie 4 bereikt. Dat wil zeggen dat windsnelheden tot zo’n 250 kilometer per uur mogelijk zijn. Dit zal volgens het National Hurricane Center zorgen voor catastrofale overstromingen in de Amerikaanse staat.

In Texas kwam in 2008 voor het laatst een orkaan aan land. Toen vielen tientallen doden door de orkaan Ike. Dat was een orkaan in de categorie 2.

Abbot schrijft dat Texas waarschijnlijk niet op eigen houtje het hoofd kan bieden aan de orkaan:

“Gezien het korte tijdsbestek en de voorziene geografische schaal van de storm kan dit de staat snel boven het hoofd groeien. Onze mogelijkheden om de levens van Texanen te beschermen, en huizen en kritische infrastructuur, schieten tekort.”

President Trump laat via twitter weten dat de federale overheid aanwezig is om te helpen. Volgens hem is de storm veel krachtiger en groter geworden dan vooraf werd geschat.

Er zijn al duizenden mensen op de vlucht geslagen en in de Golf van Mexico zijn olieplatforms ontruimd. In de VS is het zeer gebruikelijk dat voorafgaand aan extreem weer groot alarm wordt geslagen.